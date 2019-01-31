Poşetteki yoğurt kaplarından uyuşturucu çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Doğan Yakut'un elindeki poşette arama yapıldı. Poşetin içinde bulunan 2 yoğurt kabında, 995 gram metamfetamin ele geçirildi.
Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van- Hakkari yolunda yürüyen Doğan Yakut'un hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine durdurulan Yakut'un elindeki poşette arama yapıldı. Poşetin içinde bulunan 2 yoğurt kabında, 995 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Yakut, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Doğan Yakut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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