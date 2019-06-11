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Posof Savaşır köyünde heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Savaşır köyünde heyelan dolayısıyla evler yıkılmak üzere.

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Savaşır köyünde heyelan dolayısıyla evler yıkılmak üzere. İlçe merkezine 16 kilometre mesafede olan ve Gürcistan ile sınır olan Savaşır köyü tarihi olmasına rağmen şimdiye kadar böyle bir afetle karşılaşmadı.
Köyde araziler metrelerce yarıklarla kaplandı. Bu sarsılma ve kaymalardan dolayı evlerde de duvarlar çatlamaya başladı ve duvarlarla da büyük kırılmalar oluştu.
37 hanelik köyün sakinleri oldukça perişan ve ilgililerden yardım beklediklerini belirttiler. Evlerde meydana gelen duvar çatlakları ahırlarda da oluştuğu için hayvanların da ölüm tehlikesinde olduğu belirtildi.
Köyde incelemelerde bulunan ilçe kaymakamı Enver Yılmaz ve jandarma ekibi evlerin durumlarının incelenmesi için Erzurum’dan ekip çağrıldığını söyledi. Ekipler köyde incelemelerde bulunurken, köylülerin bir kısmı hayvanlarıyla beraber yaylaya götürüldü ve bir kısmı da ilçe merkezine getirilerek öğrenci yurtlarına yerleştirildiler.

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan

Posof Savaşır köyünde heyelan
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