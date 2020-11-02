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Posof sonbaharda da büyüledi! Hafızalara kazınacak güzellik

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2020 11:13 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Posof ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte hafızalara kazınacak güzellikte manzaralar ortaya çıktı. Doğaseverlere eşsiz manzara sunan ilçe, doğanın tüm tonlarını bir araya topladı.

Posof sonbaharda da büyüledi! Hafızalara kazınacak güzellik

Ardahan’ın Posof ilçesi sonbaharın gelmesiyle rengarenk görünüme kavuştu.

Posof ilçe sınırları içerisinde bulunan binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü. Ağaçlar yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı. Çambeli köyü sınırları içerisinde bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen ‘Dipsiz Göl’ doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor. Buraya gelen vatandaşlar doğanın sunduğu renk cümbüşünün tadını çıkararak temiz hava soluyor.

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İlçe, dört mevsimde de manzarasına doyulmuyor. Posof, mevsimine göre ilkbahar ve sonbaharda güzelliklere bürünüyor.

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İHA

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