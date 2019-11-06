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Posof’ta otel ve eğlence merkezlerine gece yarısı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:27 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde Türkgözü sınır kapısı ve ilçe merkezinde bazı eğlence merkezlerine düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu kadın ve uyuşturucu maddesi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ve Posof ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince, Türkgözü Gümrük kaçak İstihbarat kısmında görevli personel ve Narkotik köpeğin katılımıyla gece Posof ilçe merkezinde bulunan otel, restoran ve umuma açık iş yerlerinde fuhuş ve uyuşturucuya yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Posof’ta otel ve eğlence merkezlerine gece yarısı operasyonu

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde Türkgözü sınır kapısı ve ilçe merkezinde bazı eğlence merkezlerine düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu kadın ve uyuşturucu maddesi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ve Posof ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince, Türkgözü Gümrük kaçak İstihbarat kısmında görevli personel ve Narkotik köpeğin katılımıyla gece Posof ilçe merkezinde bulunan otel, restoran ve umuma açık iş yerlerinde fuhuş ve uyuşturucuya yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada söz konusu iş yerlerinde yapılan aramalarda uyarıcı hapları, esrar maddesi, bandrolsüz alkol ve çok sayıda hayvan küpesi ele geçirildi.
Yapılan denetimlerde Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 10 bayan gözaltına alınarak adli ve idari işlemlerinin ardından yurt dışı edildi.

Posof’ta otel ve eğlence merkezlerine gece yarısı operasyonu

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