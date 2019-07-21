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Posof'ta sazlı sözlü şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen, 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu.

Posof'ta sazlı sözlü şölen

Alper TURGUT- Dinçer AKTEMUR/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Posof ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen, 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu.
​Posof Belediyesi ve kaymakamlığın katkılarıyla gerçekleştirilen 11'inci 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şölene; Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Öztekin Kaşukçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bükler mevkisinde gerçekleştirilen şölende, protokol üyeleri, gençlerin yaptığı ve taşıdığı deve maketine binerek halkı selamladı.
Protokolün yaptığı konuşmaların ardından davul- zurna eşliğinde deve oyunu sahnelendi. Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri deve ekibine bahşiş verdi. Kars Kafkas Üniversitesi Kafkas Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sundu. Yusufeli Belediyesi Güreş Takımı sporcularının gösterisi alkış aldı. Sanatçı Yener Yılmazoğu ve Çağlayan Sucu konseriyle renklenen şölende vatandaşlar halay çekti ve göbek attı.
Şölene katılanlara günün anısına birer plaket ve Posof taş bebeği hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

Posof'ta sazlı sözlü şölenPosof'ta sazlı sözlü şölenPosof'ta sazlı sözlü şölenPosof'ta sazlı sözlü şölen

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