Posof'un içi dışı kırmızı elması tescil yolunda

Türkiye'de sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen ve son yıllarda giderek üretim sahası azalan, içi de dışı gibi kırmızı renkli elmanın üretiminin artırılması amacıyla 1,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmalarında sona gelindi.

Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) yaklaşık 1,5 yıl önce, ülkede sadece Posof ilçesinde yetişen içi ve dışı kırmızı renkte olan elma için başlatılan tescil çalışmaları kapsamında bir firmanın desteğiyle yörede çeşitli çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucu elmanın tescillenmesi için hazırlanan dosya, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) yetkililerine teslim edildi.

TÜRKPATENT yetkilileri dosyayı inceleyip, yapacakları çalışmalar sonucunda elmanın tescillenip tescillenmeyeceğine karar verecek.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçi ve dışı kırmızı elmanın sadece Posof'ta yetişiyor olması ekonomik olarak bölgeye çok büyük katkı sağlayacak. Bu elmanın tescillenmesi için hazırlanan dosyamız artık ilgili kuruma teslim edildi. Sonucun iyi olacağı konusunda ümidimiz tamdır." dedi.