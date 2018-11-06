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Posof'un içi dışı kırmızı elması tescil yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen, içi de dışı gibi kırmızı renkte olan elmanın tescillenmesi amacıyla hazırlanan dosya, TÜRKPATENT yetkililerine teslim edildi

Türkiye'de sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen ve son yıllarda giderek üretim sahası azalan, içi de dışı gibi kırmızı renkli elmanın üretiminin artırılması amacıyla 1,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmalarında sona gelindi.

Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) yaklaşık 1,5 yıl önce, ülkede sadece Posof ilçesinde yetişen içi ve dışı kırmızı renkte olan elma için başlatılan tescil çalışmaları kapsamında bir firmanın desteğiyle yörede çeşitli çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucu elmanın tescillenmesi için hazırlanan dosya, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) yetkililerine teslim edildi.

TÜRKPATENT yetkilileri dosyayı inceleyip, yapacakları çalışmalar sonucunda elmanın tescillenip tescillenmeyeceğine karar verecek.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçi ve dışı kırmızı elmanın sadece Posof'ta yetişiyor olması ekonomik olarak bölgeye çok büyük katkı sağlayacak. Bu elmanın tescillenmesi için hazırlanan dosyamız artık ilgili kuruma teslim edildi. Sonucun iyi olacağı konusunda ümidimiz tamdır." dedi.

Elmanın tescillenmesinin Ardahan'daki göçün engellenmesine de yarar sağlayacağını dile getiren Demirci, "Elmamızı tescil ettirerek özelde Posof, genelde ise Ardahan için ticari bir ürün markası üretmeye çalışıyoruz. Bu elmanın endemik bir ürün olması dolayısıyla bölgemize getirisi büyük olacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Çetin Demirci, Posof elmasının tescil çalışmaları sayesinde Türkiye'de birçok noktada bilinmeye başladığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Çetin Demirci içi ve dışı kırmızı elması

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