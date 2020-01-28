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Post bariatri ile obezitenin izlerinden kurtulun

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Vücut şekillendirme operasyonlarında gözde bir yöntem olmaya başlayan bu teknikle özellikle obeziteden kurtularak aşırı kilo vermiş hastaların istedikleri vücut biçimine kavuşması sağlanır. Uygun vücut kitle indeksi ve metabolik duruma ulaşmış hastalarda, vücut deformasyonlarının en büyük sebeplerinden olan hızlı kilo verme sonrası oluşan fazla deri, sarkma gibi sorunlar bu sayede giderilebilir.

Post bariatri ile obezitenin izlerinden kurtulun

Plastik cerrahide son dönemin özel ilgi alanı olan post bariatrik cerrahi, yaygın vücut deformiteleri, gevşemeler ve sarkmalar için tercih ediliyor. Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, son dönemin popüler uygulamalarından olan post bariatrik cerrahi ile ilgili bilgi verdi.

POST BARİATRİ HANGİ BÖLGELERE, NE ŞEKİLDE UYGULANIR?

Obezite operasyonun ardından vücut deformasyonlarının en çok görüldüğü bölgeler; göğüs, göbek bölgesi, kalça, bacak içi, kollar, sırt ve yüz bölgesidir. Post bariatrik cerrahi ile yüz germe, kol germe, göğüs toparlayıp dikleştirme, popo kaldırma ve dolgunlaştırma, karın, sırt ve bel germe, bacak germe operasyonları belli bir sıralama içinde yapılır.

Hastanın ihtiyacına göre, kişiye özel olarak planlanan post bariatrik operasyonlarla bir ya da birkaç seansta, karın, bel ve kalçadaki sarkmalar bir arada tedavi edilir.

Cerrahi müdahale esnasında fazla cilt dokusu çıkarılarak germe işlemi yapılır. Bunların yanında meme, kol, bacak, yüz ve boyun bölgelerinde de cerrahi işlemler uygulanabilir.

Beden alanlarını şekillendirmek için tamamlayıcı görev yapan bu yöntemin öncesinde hastanın ideal kilosunu bulması gerekmektedir. Bu operasyonun süresi yapılan cerrahinin yaygınlığına ve yapılacak kombinasyonlara göre değişkenlik göstermektedir.

OPERASYON SONRASI SÜREÇ VE İYİLEŞME

İyileşme süreci, hangi estetik cerrahi müdahalelerin uygulandığı ve hastanın genel sağlık durumuyla doğru orantılıdır.
Daha az işlem ve prosedürün uygulandığı durumlarda 1 gün hastanede kalmak yeterliyken, daha kapsamlı ameliyatlarda bir haftaya kadar hastane yatışı gerekebilir.

Post bariatrik cerrahide sarkan deri fazlalıkları bedenden uzaklaştırıldığı için kesilerin yapılması mecburidir ve yara izleri mutlaka olacaktır. Ancak bunları iyileştirmek için sonrasında uygulanabilecek farklı tedavi seçenekleri de bulunmaktadır.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Anahtar Kelimeler:
post bariatri post bariatrik cerrahi estetik

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