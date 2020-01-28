Post bariatri ile obezitenin izlerinden kurtulun

Plastik cerrahide son dönemin özel ilgi alanı olan post bariatrik cerrahi, yaygın vücut deformiteleri, gevşemeler ve sarkmalar için tercih ediliyor. Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, son dönemin popüler uygulamalarından olan post bariatrik cerrahi ile ilgili bilgi verdi.

POST BARİATRİ HANGİ BÖLGELERE, NE ŞEKİLDE UYGULANIR?

Obezite operasyonun ardından vücut deformasyonlarının en çok görüldüğü bölgeler; göğüs, göbek bölgesi, kalça, bacak içi, kollar, sırt ve yüz bölgesidir. Post bariatrik cerrahi ile yüz germe, kol germe, göğüs toparlayıp dikleştirme, popo kaldırma ve dolgunlaştırma, karın, sırt ve bel germe, bacak germe operasyonları belli bir sıralama içinde yapılır.

Hastanın ihtiyacına göre, kişiye özel olarak planlanan post bariatrik operasyonlarla bir ya da birkaç seansta, karın, bel ve kalçadaki sarkmalar bir arada tedavi edilir.

Cerrahi müdahale esnasında fazla cilt dokusu çıkarılarak germe işlemi yapılır. Bunların yanında meme, kol, bacak, yüz ve boyun bölgelerinde de cerrahi işlemler uygulanabilir.