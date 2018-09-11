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"Post-Empresyonizm" resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Arkas Holding iş birliğiyle Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide 102 eser sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 48 sanatçının 102 eserinin izlenime sunulduğu Post-Empresyonizm sergisi kapılarını açtı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ile Arkas Holding iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız, konuşmasında olağanüstü olarak nitelendirdiği serginin, eserleri ve mekanı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Üniversitenin 1882'de kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi'nin devamı olarak 136. yılının tamamladığını hatırlatan Karayağız, MSGSÜ'nün 10 bin öğrenciye eğitim verdiğini söyledi.

Post-Empresyonizm sergisine ilişkin bilgi veren Karayağız, "Ülkemizdeki kültür ve sanat hayatının tarihinin belki başladığı dönemden bugüne kadarki serüveninde burada gördüğünüz eserlerin ustalarımıza rehberlik etmiş olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarında söz alan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ise koleksiyondaki bütün eserlerin sergilenenlerden ibaret olmadığını belirterek, "Bu bir seçme ve dikkat ederseniz bunlar belirli bir tarih ve zaman dilimini içeren bir seçki." ifadesini kullandı.

"Sanata karşı çok büyük bir duyarlılığım var." diyen Arkas, öğrencilerin ve resim meraklılarının gelip incelemeleri için bu sergiyi açmaya karar verdiklerini anlattı.

Basın toplantısına katılan MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alev İdrisoğlu ve Arkas Sanat Danışmanı Niko Filidis de sergiye ilişkin izlenimlerini aktardı.

20. yüzyıl modern sanatının şekillenmesinde etkili olan "Post-Empresyonizm", resmin ifade biçimini zenginleştirme çabası içindeki "Empresyonist" kuşağın Fransız resim sanatını ulaştırdığı yeni hareketi olarak biliniyor.

Düzenlenen basın toplantısıyla tanıtımı yapılan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 48 sanatçının ve 102 eserinin yer aldığı sergi, 13 Eylül-6 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

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arkas Avrupa Post-Empresyonizm resim sergisi Yalçın Karayağız

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