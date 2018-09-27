Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

Posta gazetesinde Mesut Yar ile yollar ayrıldı. Mesut Yar ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

İşte Mesut Yar'ın açıklaması;

Merhaba. 12 yıldır haftanın 6 günü ortalama 7 parça yazıdan bugüne kadar yaklaşık 27.500 parça farklı TV eleştirisi yazdığım sevgili gazetem POSTA ile yollarımızı bugün itibarıyla ayırdık. Kalanlara selam olsun...



