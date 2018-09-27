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Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

Posta gazetesinde 12 yıldır ‘Televizyon Hastası’ isimli bir köşesi bulunan ve burada TV yayınlarını ele alan Mesut Yar’ın bugün itibariyle kurumla bağlarını kopardığı öğrenildi.

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

Posta gazetesinde Mesut Yar ile yollar ayrıldı. Mesut Yar ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

İşte Mesut Yar'ın açıklaması;

Merhaba. 12 yıldır haftanın 6 günü ortalama 7 parça yazıdan bugüne kadar yaklaşık 27.500 parça farklı TV eleştirisi yazdığım sevgili gazetem POSTA ile yollarımızı bugün itibarıyla ayırdık. Kalanlara selam olsun...

mesutyar


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