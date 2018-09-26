Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Murat Gülderen “1 milyon sahte cep” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gülderen yazısında döviz kurunun artmasıyla birlikte cep telefonu fiyatlarının da arttığını belirterek “Döviz kuruna bağlı olarak telefon fiyatları her gün değişiklik gösteriyor. Bir gün 50 lira artıyorsa ertesi gün 10 lira düşebiliyor. Hatta aynı marka telefon iki farklı yerde çok alakasız fiyatlarla raflara konabiliyor. Bu nedenle en az 5 internet sitesi ya da mağaza gezmeden cihaz almamanızı öneririm” dedi.

“200 MİLYON LİRALIK BİR EKONOMİK BÜYÜKLÜK”

Gülderen yazısında bazı verilere de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“Tabi fiyatların yükselmesi, gerçek telefon pazarını daraltırken sahte telefon satışlarını da artırıyor. Türkiye’de geçen yıl 12 milyon adet telefon satıldı.

Sektör uzmanlarından aldığım bilgiye göre bu yılki beklenti ise 9 milyon civarında. Sahte telefonlarda ise vatandaşın bilinçsizliğinden kaynaklı artan bir trend var.

atılan bu cihazlar yurdum insanını haliyle cezbediyor. Halbuki ufacık araştırma yapsa ya da etrafına sorsa anlayacak kazıklanacağını. Bu cihazların vergileri zaten 500 liraya ulaşıyor.”