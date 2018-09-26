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Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

Posta gazetesi yazarı Murat Gülderen'den telefon almayı düşünenlere kritik uyarı geldi. Gülderen, '1 milyon sahte cep' başlıklı yazısında 'En az 5 internet sitesi ya da mağaza gezmeden cihaz almamanızı öneririm' dedi.

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Murat Gülderen “1 milyon sahte cep” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gülderen yazısında döviz kurunun artmasıyla birlikte cep telefonu fiyatlarının da arttığını belirterek “Döviz kuruna bağlı olarak telefon fiyatları her gün değişiklik gösteriyor. Bir gün 50 lira artıyorsa ertesi gün 10 lira düşebiliyor. Hatta aynı marka telefon iki farklı yerde çok alakasız fiyatlarla raflara konabiliyor. Bu nedenle en az 5 internet sitesi ya da mağaza gezmeden cihaz almamanızı öneririm” dedi.

“200 MİLYON LİRALIK BİR EKONOMİK BÜYÜKLÜK”

Gülderen yazısında bazı verilere de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“Tabi fiyatların yükselmesi, gerçek telefon pazarını daraltırken sahte telefon satışlarını da artırıyor. Türkiye’de geçen yıl 12 milyon adet telefon satıldı.

Sektör uzmanlarından aldığım bilgiye göre bu yılki beklenti ise 9 milyon civarında. Sahte telefonlarda ise vatandaşın bilinçsizliğinden kaynaklı artan bir trend var.

atılan bu cihazlar yurdum insanını haliyle cezbediyor. Halbuki ufacık araştırma yapsa ya da etrafına sorsa anlayacak kazıklanacağını. Bu cihazların vergileri zaten 500 liraya ulaşıyor.”

“DOLANDIRICI OLDUKLARI İÇİN”

“Bu ne demek; ‘bu fiyatın altında herhangi bir akıllı telefonun satılması mümkün değil’ demek” diyen Gülderen yazısını şöyle sürdürdü:

“İçindeki işletim sistemleri de sahte olduğu için bu telefonlar kısa sürede işlevini kaybediyor. Zaten kaybetmese de IMEI yani kayıtlı kimlik numaraları olmadığından ilk denetimde otomatik kapanıyorlar.

Sahte telefonun bataryası da sahte olunca elektrikle temas halinde yangın da çıkabiliyor. Tabi bu kişiler dolandırıcı oldukları için sabit iletişim bilgileri de olmuyor.

Çağrı merkezi numaraları sürekli değişiyor. Muhatap bulunamayınca tüketici dernekleri de yardımcı olamıyor. En büyük mağduriyet doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşanıyor. Peki sonuç? Birileri bu cihazları ülkeye sokmakta zorluk çekmiyor ve reklamlarla da satışı destekleniyorsa…

Gariban vatandaşın rıskı ile oynanıyorsa… Yaptırımları yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi demektir. Evet döviz kuru yüzünden üst düzey ithal telefonlar 10 bin liraya kadar çıktı. Ama emin olun yerli cihazlar da bu teknolojiyi artık yakaladı. Türkiye’de 2-3 bin TL aralığında her ihtiyacınızı görecek cihazlar üretiliyor.”

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Posta murat gülderen 1 milyon sahte cep telefonu Samsung iPhone

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