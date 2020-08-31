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‘‘Posta Hizmetleri Müdürü İstenen Belgeleri Göndermedi’’

31.08.2020 22:26 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu Başkanı Carolyn Maloney, ABD Posta Hizmetleri Genel Müdürü Louis DeJoy’un Kongre’ye göndermediği belgeler için mahkeme emri çıkartmaya hazırlandığını bildirdi

‘‘Posta Hizmetleri Müdürü İstenen Belgeleri Göndermedi’’

Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu Başkanı Carolyn Maloney, ABD Posta Hizmetleri Genel Müdürü Louis DeJoy’un Kongre’ye göndermediği belgeler için mahkeme emri çıkartmaya hazırlandığını bildirdi.

Maloney, Posta Hizmetleri’ndeki değişikliklerle ilgili geçen hafta yapılan oturumun ardından DeJoy’un Kongre’nin talep ettiği belgeleri göndermediğini kaydetti.

Komisyon Başkanı Maloney, Posta Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Robert Duncan’dan da Pazartesi günü bazı belgeler talep etti.

DeJoy ise Komisyon’a yazdığı mektupta kurum çalışanlarının Komisyon’la işbirliği içinde istenen belgeleri hazırlamakta olduklarını belirtti.

DeJoy 21 Ağustos’ta Senato’da 24 Ağustos’ta ise Temsilciler Meclisi’nde ifade vermiş ve başkanlık seçimi sürecinde posta hizmetlerinin "güvenli ve zamanında" yürütüleceğini söylemişti.

Daha önce yaptığı açıklamayla Posta Hizmetleri’nde maliyeti düşürmek amacıyla yapılan operasyonel değişikliklerin bir kısmının 3 Kasım sonrasına kadar askıya alındığını bildiren DeJoy, 24 Ağustos’ta Komisyon’da verdiği ifadede bu hizmetleri 3 Kasım seçimlerinden sonra yeniden başlatmayı planladıklarını bildirmişti.

Haziran ayında göreve gelen DeJoy, yönetim değişikliklerineyse devam edeceğini kaydetmişti.

DeJoy, Başkan Trump’ın ve diğer Cumhuriyetçiler’in kampanyalarına 2016’dan bu yana 2,7 milyon dolar bağış yapmasıyla biliniyor.

DeJoy geçen haftalarda hizmet dışı bırakılan bazı oy tasnif makinelerinin ve posta kutularınınsa yeniden kullanıma sokulmasını reddetmiş ve bu değişikliklerin kendisi göreve gelmeden önce yürürlüğe konan posta yoğunluğundaki değişime uygun adımlar olduğunu söylemişti.

Temsilciler Meclisi son olarak Posta Hizmetleri için 25 milyar dolarlık bir bütçe tasarısını onaylamıştı, ancak tasarının Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’dan geçmesi ya da Beyaz Saray’da Başkan tarafından onaylanması beklenmiyor.

Demokrat Partililer, Posta Hizmetleri bütçesinde kesintiye gidilmesinin posta yoluyla oy kullanılmasını olumsuz yönde etkilemesinden kaygılanıyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle 3 Kasım 2020 seçimlerinde seçmenlerin posta yoluyla oy kullanmaya ağırlıklı olarak tercih etmesi bekleniyor.

Başkan Trump, Amerika'da yapılan seçimlerde uzun yıllardır posta yoluyla oy kullanılmasına rağmen postayla oy kullanılmasının seçim hilelerine yol açacağını iddia ediyor.

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