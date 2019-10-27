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Posta kutusuna gelen zarfla hayatı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

110 kiloya ulaşan, aşırı kiloları nedeniyle hayatı zindana dönen ev hanımı Songül Uludağ (55) kızının evinin posta kutusuna gelen ’spor ve yaşam merkezi’ tanıtım kitapçığı sayesinde yeni bir hayata başladı.

Posta kutusuna gelen zarfla hayatı değişti

110 kiloya ulaşan, aşırı kiloları nedeniyle hayatı zindana dönen ev hanımı Songül Uludağ (55) kızının evinin posta kutusuna gelen ’spor ve yaşam merkezi’ tanıtım kitapçığı sayesinde yeni bir hayata başladı. Merkeze 17 ay aralıksız devam edip incelmeyi başaran ve sağlığına kavuşan Songül Hanım, biriktirdiği altınları bozdurup işletmeyi devraldı. İkinci bir şube daha devralan Songül Hanım, "Kadınlar isterlerse, çok çalışırlarsa başaramayacakları bir şey yok" dedi.
Kuşadası’nda 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen b-fit 13. Franchise Kongresi’ne katılan Songül Uludağ, kadınların isterlerse neler başarabileceklerini gösteren yaşam öyküsünü anlattı. 6 yıl önce aşırı kilo almaya başladığını 110 kiloya ulaştığını anlatan Songül Hanım’da hayatını riske edecek sağlık problemleri baş göstermeye başlamıştı. Kalp çarpıntısı, ani tansiyon yüksekliği, ağrılar nedeniyle hayatı zindana dönen Uludağ, kızı Meltem’in (34) evine gelen zarf sayesinde yeni bir hayata adım attı.

Annesi ikna etti
Türkiye genelinde kadınlara hizmet veren spor ve yaşam merkezinin tanıtım kitap kitapçığını inceleyen kızı, annesinden habersiz kendisini ve annesini evlerine en yakın b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi’ne yazdırdı. Hemen annesinin yanına koşarak sağlık sorunları yaşayan annesini spor ve yaşam merkezine gitmesi için ikna etti. Haftanın 5 günü merkeze gitmeye başlayan Songül Uludağ, 15 ay boyunca kesintisiz bir şekilde spor yapmayı sürdürdü. Bu sayede ağrıları iyileşirken, tansiyonu da normale döndü.

"Tüm ev hanımları üretip başarılı olabilir"
"Spor yaptıkça ağrılarım azaldı, tansiyonum düzene girdi" diyen Uludağ, "Sağlığıma kavuştuğum merkezin devrolacağını öğrendim. Biriktirdiğim altınları bozdurarak merkezi devraldım. Merkeze gelen kadınların sağlıklı bir yaşama kavuşmaları için büyük çaba gösterdim. Çok çalıştım ve ikinci bir b-fit şubesi devraldım. Çankaya Birlik Şubesi’ni de çok iyi bir yere getirip, bu işi yapmayı çok isteyen bir arkadaşıma devrettim. Şu an Dikmen Şubesi’ni devraldım" diye konuştu.
İşini severek yaptığını anlatan Uludağ, "Türkiye’deki tüm ev hanımlarının bir işle uğraşıp başarılı olmalarını istiyorum. Eğer azimle çalışırlarsa başarmalarının önünde hiçbir engel kalmayacaktır" dedi.

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