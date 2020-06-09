Posta Yoluyla Oyda Demokratlar'dan Karşı Hamle

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokratlar, Cumhuriyetçiler tarafından yürütülen ve posta yoluyla oy kullanılmasına karşı kamuoyunun duyduğu güveni zedeleme amacı taşıdığını söyledikleri kampanyaya karşılık vermeye hazırlanıyor. Demokratlar’ın parti dışındaki en büyük organizasyonu, Georgia eyaletinin eski vali adayı Stacy Abraham’ın liderliğindeki ‘‘Adil Mücadele’’ (Fair Fight), Demokrat siyasi eylem komitesi ‘‘Öncelikler ABD’’ (Priorities USA) ve partinin araştırma grubu ‘‘Amerikan Köprüsü’’ (American Bridge) Demokrat seçmenin baskılanmasına karşı güçlerini birleştirdi. Bu gruplar, birlikte ‘‘Seçmenin Baskılanmasını İzleme’’ adlı organizasyonu kurdu. Demokratlar’ın amacı posta ile oy kullanılması konusunda Cumhuriyetçiler’le yalnızca mahkemeler yoluyla hukuki düzlemde değil aynı zamanda kamuoyu algısını değiştirerek de mücadele etmek. Abrams, Pazar günü Associated Press (AP) haber ajansına verdiği röportajda 2020 seçimlerinin şimiye kadar gördüğü en kritik seçim olacağını ve oyların baskılanması için birtakım çabalar olmasını beklediklerini dile getirdi. Abrams, ‘‘Bu çabaya karşı birlikte mücadele etmeliyiz ve farkındalık oluşturmalıyız’’ diye konuştu.

Corona virüsü salgınından önce de bir dizi eyelet mahkemesinde oy pusulasına erişim konusunda partizan bir mücadele devam ediyordu. Ancak Corona virüsü döneminde fiziksel olarak sandığa giderek oy kullanma işleminin yaşlılar, sağlık sorunu yaşayanlar ve siyahlar için bir tehdit oluşturabileceği kaygıları ortaya çıktı. Araştırmalar ABD’de siyahların salgının yükünü orantısız biçimde fazla çeken kesim olduğu ortaya koyuyor. Ancak posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaştırılması çabalarına Başkan Trump ve Cumhuriyetçiler karşı çıkıyor. Trump da postayla oy kullandı Kendisi de oyunu posta yoluyla kullanan Trump ve önceki seçimlerde bazı bölgelerde postayla oy kullanılmasını teşvik eden bir grup Cumhuriyetçi, herhangi bir delil göstermeksizin bu durumun seçim hilelerini arttıracağını öne sürüyor. Demokratlar, Cumhuriyetçiler’in posta ile oy kullanılmasına karşı çıkmalarını seçimlerde getirmeyi amaçladıkları başka kısıtlamaları maskelemek için kullandıkları görüşünde. Abrams, ‘‘Herkes postayla oy kullanma tartışmasına odaklanırken onların yaptıkları çalışmaların yapısı son derece geniş’’ dedi. Abrams, ‘‘Görevlerimizden biri ülke genelinde onların bu çabalarını püskürtmek için gereken kaynakları bulmak” diye konuştu.

Demokratlar, Cumhuriyetçiler’in on yıldan uzun süredir eyalet düzeyinde uygulamaya koydukları yasalarla Demokrat seçmenin oy kullanmasını zorlaştırdığını öne sürüyor. Bunlara seçmen kimliği kanunları, şehirlerde seçim merkezlerinin kısıtlanmasına yönelik çabalar ve erken oy kullanmanın kısıtlanmasına yönelik kurallar yer alıyor. Cumhuriyetçiler ise bu çalışmaların amacının yaygın seçim yolsuzluklarının önlenmesi olduğunu söylüyor. Ancak bu iddiaları destekleyecek pek fazla kanıt bulunmuyor. Cumhuriyetçi Parti seçim günü sandıkları gözlemleyebilecek Federal mahkeme kararı desteğini de alan Cumhuriyetçiler’in son yıllarda ilk kez Kasım ayındaki seçimlerde sandık gözetmenliği yapmasının da önü açıldı. Geçmişte posta yoluyla oy kullanılması sırasında yapılan yolsuzluk faaliyetlerinin fazla olduğuna dair delil olmasa da bu konuda sosyal medyada yönteme gölge düşüren teoriler dolaşıyor. Başkan Trump da katıldığı bir televizyon programında şüpheleri körükleyerek çok sayıda kişinin postayla oy kullanırken hile yaptığını söyledi ve bir Twitter mesajında ‘‘Hileli seçimlere izin vermeyin’’ diye yazdı.

Demokratlar ve oy kullanma hakkını savunan gruplar tüm vatandaşların oy kullanma haklarını korumak istediklerini belirterek, bugüne kadar yapılan araştırmalarda posta ile oy kullanma yönteminin yaygınlaştırılmasının seçimde usulsüzlüğü artırdığı ya da bu yöntemin iki partiden birinin çıkarına olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmadığını vurguluyor. ‘‘Öncelikler ABD’’ grubunun stratejik iletişim ve oy hakkından sorumlu direktörü Aneesa McMillan, ‘‘Güçlü bir koalisyon oluşturarak Cumhuriyetçiler’in cephesindeki çabaların karşılıksız kalmamasını sağlamak istiyoruz’’ dedi. Milyonlarca dolar bağış toplanabilir Demokratlar tarafından oluşturulan bu koalisyon, şimdilik postayla oy kullanılmasını savunma mücadelesi için ek kaynak oluşturmuş değil. Ancak bu durum değişebilir. Demokrat Parti’nin Kasım ayındaki seçimlerde Başkan Trump karşısındaki adayı olması beklenen Joe Biden’ın yardımcılığı için konuşulan isimler arasında Adil Mücadele grubunun kurucusu Abrams’ın adı da geçiyor. Abrams, bu mücadele için milyonlarca dolar toplamak istediğini söyledi. ‘