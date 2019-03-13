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'Postacı' ve 'kurye' gibi davranarak senet imzalattılar: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'kurye', 'postacı' ve 'vergi dairesi çalışanı' kıyafetleriyle daha önce belirledikleri iş insanları ve maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 15 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık' ve 'tehdit' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin, ilgili kurumların çalışanı gibi davranıp iş yerlerine gittikleri kişilere tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, üzerine yüksek meblağlar yazdıkları senetleri daha sonra işleme koyup, ödeme yapmayanlara icra takibi başlattıkları saptandı. Bu yolla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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