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Postacı ve vergi dairesi çalışanı gibi davranıp senet imzalatan 8 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kayseri’de postacı ve vergi dairesi çalışanı gibi davranıp vatandaşlara ve farklı alanlarda faaliyet gösteren şirket sahiplerine senet imzalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada vatandaşlara ve farklı alanlarda faaliyet gösteren şirket sahiplerine, Ü.S.Ö.

Kayseri’de postacı ve vergi dairesi çalışanı gibi davranıp vatandaşlara ve farklı alanlarda faaliyet gösteren şirket sahiplerine senet imzalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada vatandaşlara ve farklı alanlarda faaliyet gösteren şirket sahiplerine, Ü.S.Ö. isimli şahıs tarafından yönetilen çetenin örgütlü bir şekilde hileli yollarla senet imzalattıkları ve icra takibi sonucu şirketlerin ticari faaliyetlerini durdurma noktasına getirdikleri, senetler üzerinde çok yüksek miktarlar yazılarak anlaşmaya zorladıkları, bazı müştekilerden para talep ederek icra işlemlerini durdurdukları, diğer müştekilerin ise araçlarını bağlatmak, iş yeri ve evlerine haciz gönderip sindirmek suretiyle baskı ve tehdit oluşturdukları tespit edildi. Ü.S.Ö. isimli şahıs tarafından organize edilerek yönetilen avukat, emekli zabıt katibi, muhasebeci ve diğer şahıslardan oluşan suç örgütü üyelerinin, kendilerini postacı, kurye ve vergi dairesi çalışanı gibi tanıtıp buna uygun kıyafetleri giyerek daha önceden tespit ettikleri iş adamlarına ve maddi durumu iyi olan vatandaşlara öncesinden ihtarname gibi tebliğ imzalatma yöntemi kullanarak hileli yollarla imzalatmış oldukları senetler üzerinden sonradan yüksek meblağlar yazıp icra müdürlüğü aracılığı ile icra başlattıkları, suçtan kaynakla mal varlığı edinerek kişilerin mağdur ettikleri belirlendi.

Yardım bahanesiyle örgüte para toplamışlar
Şahısların suç işlemeye elverişli araç, gereç ve kıyafetlerle hiyerarşik bir ilişki içerisinde sürekli ve birlikte hareket ederek çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve tehdit suçlarını işledikleri belirlendi. Ayrıca örgütün çeşitli yöntemler kullanarak kendisine ait olmayan araziler üzerinden daire satışı yapmak yöntemiyle çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri, kurmuş oldukları hayali yardım toplama dernekleri üzerinden yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardım toplama ve dağıtma bahanesi adı altında vatandaşları ve esnafları aldatarak örgüte yüklü miktarda para topladıkları tespit edildi.
Örgütün, çeşitli şirketlerin bünyesinde çalışan personeli devlet desteği adı altında daha uygun sigortalı göstermek üzere anlaştıkları firmaları, çalışanlarını ve mağdurların sigortalarını yapmayarak dolandırdıkları, firmalardan aldıkları paralarla yüklü miktarda gelir elde ettikleri belirlendi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yaklaşık 3 aydır yürüttüğü projeli çalışmalarda, suçun süreklilik arz ettiği mağduriyet konuları, müşteki ifadeleri, ihbar, bilgi beyanları, teşhis, araştırma tutanakları, kurum yazışmaları, kriminal raporları, teknik ve fiziki takiple elde edilen deliller doğrultusunda suça iştirak ettikleri belirlenen 15 kişi yakalandı. Şahısların PTT görevlisi, kargo görevlisi, kurye görevlisi ve çeşitli meslek unvanı altında kendilerini tanıtıp bu mesleklere ait kıyafetleri giyerek vatandaşların imzalarını aldıkları anlar görüntülü olarak kayıt altına alındı.

FETÖ’cüleri destekleyen paylaşımları ortaya çıktı
Öte yandan, örgüt lideri konumundaki Ü.S.Ö. isimli şüpheli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden 2016 yılı içinde ‘Çabuk unuttuk Boydakları da, Kayserililer silkinin tepkinizi belirtin memleketimizin insanların sahip çıkın, yazık değil mi bu iki cevhere’ ve ‘Mustafa Boydak hizmete devam. Allah yar ve yardımcınız olsun’ şeklinde, haklarında FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmaktan soruşturma yürütülen ve hüküm giyen şahısları övücü ve destekleyici iki ayrı paylaşım yaptığı belirlendi. 12 Mart günü sabah saatlerinde aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 66 adet çeşitli kişi ve firmalar adına sahte olarak düzenlenen senet, 154 adet çeşitli hesap hareketleri ve evraklar, 14 adet sahte olarak farklı firmalar adına düzenlenmiş kaşe, 2 adet mağdur şirket ve vatandaşların isim ve firma bilgilerinin yazıldığı ajanda, 7 adet işledikleri suçlarda kullandıkları banka dekontları, mağdur vatandaşlara ait çok sayıda kimlik fotokopileri, sahte senet yapımında kullanılan kesme makinesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve çok sayıda mermi, özel yapılmış kurye kıyafeti, mağdur vatandaşlara ait tapu fotokopileri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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