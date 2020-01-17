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  4. Postacıya saldıran horozun sahibi konuştu

Postacıya saldıran horozun sahibi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

İstanbul’da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza şişe kapağı atmış, horoz ise kendisine kapak atan postacıyı kovalamıştı.

İstanbul’da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza şişe kapağı atmış, horoz ise kendisine kapak atan postacıyı kovalamıştı. O horoz, basın mensuplarına da saldırdı. Hayvanın amacının oyun oynamak olduğunu belirten horoz sahibi Ahmet Eren, “Galiba postacıya kafayı takmış” dedi.
İstanbul’da bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza yerden bulduğu şişe kapağı attı. Horoz da, postacının peşini bırakmayarak postacıya iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı.

“Galiba postacıya kafayı takmış”
Horoz, sahibiyle röportaj yapmak isteyen basın mensuplarına da saldırdı. Horozu hakkında konuşan Ahmet Eren, “Galiba postacıya kafayı takmış. Postacı bazen icra kağıtları getiriyor. Ondan dolayı sıkıntı var galiba. Postacı da biraz korktu galiba. Kaçınca bu da peşine gitmiş. Poşetli insanları görünce peşlerine gidiyor. Onlar da tepki gösterince oyun sanıyor. Amacı oyun oynamak, ama biraz sert oynuyor, orası ayrı” dedi.

Öte yandan horozun saldırdığı postacının, “Horoz beni görünce yanıma yaklaştı, peşimi bırakmadı. Geçen hafta da aynı sokakta üzerime saldırdı. Hayvanlara bir düşmanlığım yok. Horoza da taş atmadım zaten. Horozun sahipleri bana seslendi, “taş at gider” dediler ama taş atmadım, kapak fırlattım. Üzerime koşmasına rağmen çantayla kendimi korumaya çalıştım. Karşı binaya postam vardı o yüzden girdim ama peşimi bırakmadı” diye konuştuğu öğrenildi.

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