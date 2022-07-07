Postaneler arife günü açık mı? Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Cuma günü Postanelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Postaneler arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın PTT çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

POSTANELER ARİFE GÜNÜ AÇIK MI?

Postaneler arife günü (8 Temmuz Cuma) yarım gün tatil olacak.

Postaneler hafta içi 08:30- 17:30 saatleri arasında çalışıyor. Öğle arası 12.30-13.30'da veriliyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili, arife günü ile birlikte toplam 4,5 gün olarak idrak edilecek. Arife günü de her sene yarım gün tatil olmaktadır. Buna göre 8 Temmuz 2022 Cuma yani arefe günü PTT öğlene kadar hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA POSTANELER AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Ayrıca hafta sonu Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet verecektir.

Postaneler / PTT şuberleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arife gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.



