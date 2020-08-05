Postayla Oy Kullanılmasını Kabul Eden Nevada’ya Dava

Trump Çarşamba günü Fox televizyonuna verdiği röportajda ABD’de postayla oy kullanılmasını sağlayan iki yöntem arasındaki farka dikkat çekti. Uzaktan oy kullanma (absentee voting) yönteminde eyaletler postayla oy kullanmak isteyenlere doldurmaları için form yollanıyor ve formun yetkililere teslim edilmesinin ardından bu kişilerin adresine oy pusulası gönderiliyor. Diğer yöntemdeyse eyalet yetkilileri tüm seçmenlere otomatik olarak posta yoluyla da oy kullanabilmeleri için oy pusulası gönderiyor. Başkan Trump seçmenlerin doldurdukları formlar ile kayıt altına alındıkları ‘‘absentee voting’’ sistemiyle sorunu olmadığını belirtiyor. Ancak herkese oy pusulası gönderilmesinin oyların kaybolması ya da birkaç kez oy kullanılması gibi hile ve yolsuzluğa neden olabileceğini öne sürüyor.

Dava dilekçesinde Nevada’da Pazar günü onaylanan kararın 3 Kasım seçimlerinde yolsuzluğa neden olmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası ve Cumhuriyetçi Parti, Nevada eyaletinin kayıtlı her seçmene postayla oy pusulası gönderilmesi kararını mahkemeye taşıdı.

Trump röportajında ‘‘Uzaktan oy kullanmanın (absentee voting) uygun olduğunu zira seçmenin bu yöntemde bir sürece tabi tutulduğunu söyledi, ancak Nevada’da yapılan uygulamanın tüm eyaleti kapsadığını belirten Trump “Sokakta yürüyen herkese oy pusulası gönderecekler” dedi.

Başkan Trump, haftalardır posta yoluyla oy kullanılmasına karşı olduğunu, Demokratlar’ın seçimleri hile yoluyla “çalmasına” neden olacağını birçok kez dile getirdi.

Ancak Başkan, Salı günü ilk kez bu söylemini Florida eyaleti için değiştirdi. Trump, seçim kampanyası için son derece önemli eyaletlerden biri olan Florida konusunda yaptığı açıklamada bu eyalette uzaktan oy kullanılmasını desteklediğini söyledi. Trump Florida’nın iyi yönetilen bir eyalet olduğunu ve bu sistem üzerinde yıllardır çalıştığını öne sürdü.

Trump’ın 3 Kasım seçimlerinde ikinci dönem başkan seçilmesi için Florida eyaletini kazanmasının önemli olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Uzmanlar Başkan Trump’ın şikayetlerine rağmen ABD’de seçim yolsuzluğunun az olduğu görüşünde. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle ilginin arttığı posta yoluyla oy kullanma yönteminin oyların sayılması sürecinde sorunlara yol açabileceği sanılıyor.