HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Postayla Oy Kullanılmasını Kabul Eden Nevada’ya Dava

Postayla Oy Kullanılmasını Kabul Eden Nevada’ya Dava

05.08.2020 23:44 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası ve Cumhuriyetçi Parti, Nevada eyaletinin kayıtlı her seçmene postayla oy pusulası gönderilmesi kararını mahkemeye taşıdı

Postayla Oy Kullanılmasını Kabul Eden Nevada’ya Dava

Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası ve Cumhuriyetçi Parti, Nevada eyaletinin kayıtlı her seçmene postayla oy pusulası gönderilmesi kararını mahkemeye taşıdı.

Dava dilekçesinde Nevada’da Pazar günü onaylanan kararın 3 Kasım seçimlerinde yolsuzluğa neden olmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Trump Çarşamba günü Fox televizyonuna verdiği röportajda ABD’de postayla oy kullanılmasını sağlayan iki yöntem arasındaki farka dikkat çekti. Uzaktan oy kullanma (absentee voting) yönteminde eyaletler postayla oy kullanmak isteyenlere doldurmaları için form yollanıyor ve formun yetkililere teslim edilmesinin ardından bu kişilerin adresine oy pusulası gönderiliyor. Diğer yöntemdeyse eyalet yetkilileri tüm seçmenlere otomatik olarak posta yoluyla da oy kullanabilmeleri için oy pusulası gönderiyor. Başkan Trump seçmenlerin doldurdukları formlar ile kayıt altına alındıkları ‘‘absentee voting’’ sistemiyle sorunu olmadığını belirtiyor. Ancak herkese oy pusulası gönderilmesinin oyların kaybolması ya da birkaç kez oy kullanılması gibi hile ve yolsuzluğa neden olabileceğini öne sürüyor.

Trump röportajında ‘‘Uzaktan oy kullanmanın (absentee voting) uygun olduğunu zira seçmenin bu yöntemde bir sürece tabi tutulduğunu söyledi, ancak Nevada’da yapılan uygulamanın tüm eyaleti kapsadığını belirten Trump “Sokakta yürüyen herkese oy pusulası gönderecekler” dedi.

Başkan Trump, haftalardır posta yoluyla oy kullanılmasına karşı olduğunu, Demokratlar’ın seçimleri hile yoluyla “çalmasına” neden olacağını birçok kez dile getirdi.

Ancak Başkan, Salı günü ilk kez bu söylemini Florida eyaleti için değiştirdi. Trump, seçim kampanyası için son derece önemli eyaletlerden biri olan Florida konusunda yaptığı açıklamada bu eyalette uzaktan oy kullanılmasını desteklediğini söyledi. Trump Florida’nın iyi yönetilen bir eyalet olduğunu ve bu sistem üzerinde yıllardır çalıştığını öne sürdü.

Trump’ın 3 Kasım seçimlerinde ikinci dönem başkan seçilmesi için Florida eyaletini kazanmasının önemli olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Uzmanlar Başkan Trump’ın şikayetlerine rağmen ABD’de seçim yolsuzluğunun az olduğu görüşünde. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle ilginin arttığı posta yoluyla oy kullanma yönteminin oyların sayılması sürecinde sorunlara yol açabileceği sanılıyor.

Bu yıl bazı eyaletlerde yapılan önseçimlerde çok sayıda oyun posta yoluyla kullanılması seçim yetkililerinin oyların sayılması sürecinde zorlanmasına neden oldu. Bazı eyaletlerde sonuçların açıklanması haftalarca gecikti. ABD’de genelde seçim sonuçları sandıkların kapanmasının ardından birkaç saat içinde öğreniliyor.

Trump, 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının haftalar, aylar hatta yıllarca gecikmesinden endişe ettiğini söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Mars seferi için büyük adım! Dev mekiğin prototipi fırlatıldıMars seferi için büyük adım! Dev mekiğin prototipi fırlatıldı
Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunan Haberler

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Beyrut'u sarsan patlama! Can kaybı artıyor

Beyrut'u sarsan patlama! Can kaybı artıyor

Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu

Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Ay ve Mars seferleri için büyük adım! SpaceX'in Starship mekiğinin prototipi başarıyla fırlatıldı

Mars seferi için büyük adım! Dev mekiğin prototipi fırlatıldı

Beyrut'ta bir çift düğün fotoğrafı çektirdiği sırada patlamaya yakalandı

Düğün fotoğrafı çektirirken patlamaya yakalandılar

Beyrut'taki patlamayla ilgili skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

Skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik!

ABD hükümetinden potansiyel koronavirüs aşısı için Johnson & Johnson ile 1 milyar dolarlık anlaşma

ABD hükümetinden aşı için 1 milyar dolarlık anlaşma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.