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Postegro kapandı mı? Postegro çöktü mü?

20.04.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da gizli hesapların görülmesine yarayan Postegro uygulamasını kullanan kişiler erişim sorunu yaşıyor. Ücretli bir uygulama olan Postegro'da takip edilmeyen veya hesabı gizli olan kullanıcıların profilleri görüntülenebiliyor. Uygulamada sorunlar yaşayanlar ise Postegro kapandı mı? Postegro çöktü mü? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

Postegro kapandı mı? Postegro çöktü mü?

Pek çok Instagram kullanıcısının telefonunda bulunan Postegro uygulamasında erişim problemi yaşanıyor. Mobil ve masaüstü olarak erişim sağlanabilen Postegro uygulamasında yaşanan sorunlar hakkında sosyal medyada pek çok yorum bulunuyor. Peki, Postegro uygulaması kapandı mı? Postegro çöktü mü? İşte, detaylar...

POSTEGRO ÇÖKTÜ MÜ? POSTEGRO NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Instagram gizlilik kuralları kapsamı dışında kalarak hesabı gizli olan kullanıcıların profillerine erişim sağlanan Postegro uygulamasında yaşanan sorun gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde ücretsiz kullanıma kapatılan Postegro uygulaması kullananlar gerekli ödemeyi yapmalarına rağmen uygulama içinde erişim sorunu yaşıyor. Sorunun neden kaynaklandığını bulamayan kullanıcılar sosyal medya ve arama motorları üzerinden bu konuda araştırma yapıyor. Ancak, Postegro'da yaşanan erişim probleminin nedeni henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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