Postegro kapandı mı? Postegro çöktü mü?

Pek çok Instagram kullanıcısının telefonunda bulunan Postegro uygulamasında erişim problemi yaşanıyor. Mobil ve masaüstü olarak erişim sağlanabilen Postegro uygulamasında yaşanan sorunlar hakkında sosyal medyada pek çok yorum bulunuyor. Peki, Postegro uygulaması kapandı mı? Postegro çöktü mü? İşte, detaylar...

POSTEGRO ÇÖKTÜ MÜ? POSTEGRO NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Instagram gizlilik kuralları kapsamı dışında kalarak hesabı gizli olan kullanıcıların profillerine erişim sağlanan Postegro uygulamasında yaşanan sorun gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde ücretsiz kullanıma kapatılan Postegro uygulaması kullananlar gerekli ödemeyi yapmalarına rağmen uygulama içinde erişim sorunu yaşıyor. Sorunun neden kaynaklandığını bulamayan kullanıcılar sosyal medya ve arama motorları üzerinden bu konuda araştırma yapıyor. Ancak, Postegro'da yaşanan erişim probleminin nedeni henüz bilinmiyor.



