"Postmodern darbe"nin 22. yılı

EDİRNE (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatlarınca, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

Edirne'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, ellerinde "28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbedir", "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir", "Unutmadık, unutmayacağız,unutturmayacağız" dövizleri taşıyan vatandaşlar, PTT Başmüdürlüğü önünde toplandı.

AK Parti Edirne Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Elçin Dilşah Güçyener, burada yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın demokrasiye vurulan kara bir leke olduğunu belirtti.

AK Parti ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak üzerilerine düşen görevin farkında olduklarını ifade eden Güçyener, konuşmasına şöyle devam etti:

"28 Şubat’ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat’taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasimizin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz.