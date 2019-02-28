AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinde yaşanan acıların, sıkıntıların bugün artan demokrasiyle daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Aslan, milletin iradesine yönelik düşmanca tutumun, o dönem hak, hukuk ve adalet gibi kavramların ayaklar altına alınmasına neden olduğunu belirtti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Niğde'de AK Parti il başkanlıkları tarafından "postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer de katıldı.

- Yozgat

AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca, Meydanyeri Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

Partinin Yozgat İnsan Hakları Başkanı Merve Nur Sayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 28 Şubat 1997'de "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürece itildiğini söyledi.

"Postmodern darbe"nin 22. yılında demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu bir kez daha haykırdıklarını vurgulayan Sayar, şöyle konuştu:

"Yıllar önce demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga, Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."