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"Postmodern darbe"nin 22. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:05 | Son Güncelleme

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 28 Şubat'ın 22. yılında basın açıklaması yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları düzenlendi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, 28 Şubat'ta insanların haklarının zorla elinden alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuması gerekçe gösterilerek, siyaset sahnesinden silinmek istendiğini anlatan Özkeçeci, Erdoğan'ın bugün milli iradeden aldığı güçle vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sorduğunu ifade etti.

Özkeçeci 28 Şubatların yaşanmaması için omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kastetmeyi aklının ucundan bile geçiremez. AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. O dönem yaşananların unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı sonsuza kadar kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık."

Basın açıklamasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve vatandaşlar da katıldı.

- Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Hasan Suyun, parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, 28 Şubat 1997'nin Türkiye tarihinde kara bir leke olarak kaldığını söyledi.

Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu tekrar haykırmak için açıklama yapma gereği duyduklarını dile getiren Suyun, "28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasına AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile kadın ve gençlik kollarının temsilcileri de katıldı.

- Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti.

Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için toplandıklarını anlatan Debgici, "Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi." diye konuştu.

Basın açıklamasına AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Cihat Sezal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

- Malatya

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat'ta devletin gerçek sahibi olan milletin iradesine vurulmaya çalışılan pranganın tarihin derinliklerinde kaybolduğunu belirtti.

Kavuk, aziz milletin 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koyduğuna dikkati çekerek, "AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak." ifadelerini kullandı.

- Kilis

AK Parti Kilis İl Başkanlığı "post modern darbe" olarak tarihe geçen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Ellerinde siyah zemin üzerine "28 Şubat post modern bir darbedir", "28 Şubat bin yıl sürdürülmek istenen bir darbedir", 28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özpolat, böyle günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

- Adıyaman

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Atatürk Bulvarı'nda yapılan basın açıklamasında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu bildirdi.

Açıklamanın ardından, 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla "28 Şubat'ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

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