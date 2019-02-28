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"Postmodern darbe"nin 22. Yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan: - "Özellikle kılık kıyafet yasağı uygulamasıyla üniversitelerde, imam hatiplerde öğrencilerin başları açıldı, hastanelerde insanlar tedavi bile olamadı. Bunların unutulmaması gerektiğine inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyeleri, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın 22. yıl dönümünde protesto gösterisi yaptı.

Fatih Saraçhane Parkı'nda açıklama yapan Beyhan, 28 Şubat sürecinde yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Beyhan, "28 Şubat öncesinde toplumu darbelere hazırlamak için toplumsal yarılmalar, çatışmalar, faali meçhuller, köy yakmalar, insanların öldürülüp kuyulara atılmaları ve üzerine beton döküldüğü zamanları gördük ve birçok olaya tanık olduk." dedi.

Beyhan, şöyle konuştu:

"Özellikle kılık kıyafet yasağı uygulamasıyla üniversitelerde, imam hatiplerde öğrencilerin başları açıldı, hastanelerde insanlar tedavi bile olamadı. Bunların unutulmaması gerektiğine inanıyorum.

MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Karataş ise 28 Şubat sürecinde tutuklanan ve hala cezaevinde bulunanların serbest bırakılmasını istedi.

Karataş, "Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını, 28 Şubat siyasi, yargı kararlarının iptal edilmesini, 28 Şubat mahpuslarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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28 Şubat Basın açıklaması eylem Mazlumder

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