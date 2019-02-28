"Postmodern darbe"nin 22. yılı

SİİRT (AA) - Siirt, Şırnak, Mardin ve Elazığ'da, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. AK Parti Siirt İl Başkanlığınca, parti binası önünde toplanan partililer "28 Şubat bin yıl sürdürülmek istenen karanlık darbedir", "28 Şubat insan haklarının kara günüdür", "28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir", "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı dövizler taşıdı. AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti. Darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini belirten Çalapkulu, şu ifadeleri kaydetti: "Tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek 'muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır."

- Şırnak AK Parti Şırnak İl Başkanlığınca Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen programda konuşan il başkanı Halil İbrahim Erkan, demokrasiye yönelik müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için toplandıklarını söyledi. 28 Şubat sürecinde meşru iktidara gayrimeşru müdahalede bulunduğunu anımsatan Erkan, şöyle konuştu: "Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümlerle insanların değerlerine, inançlarına, kültürlerine göre bölerek kategorize ettiler. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle çok bedel ödedi, acılar çekti. Bu gözyaşları dindi ama izleri silinmedi. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkı elinden alınanlar bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir." - Mardin AK Parti Mardin İl Başkanlığı ve kentteki STK'ların da katılımı ile 28 Şubat sürecinde meşru iktidara yönelik yapılan postmodern darbe kınandı. AK Parti Mardin İl Yönetim üyesi Mahir Karaboğa, darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunulduğunu anımsattı.

Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikasının izlendiğini kaydeden Karaboğa, şunları dile getirdi: "Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık." İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Mardin Şube Başkanı Ömer Hedekoğlu ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Mardin Şube Başkanı Abdussamet Yılmaz da birer konuşma yaptı. - Elazığ Elazığ'da, 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla AK Parti Elazığ İl Başkanlığınca basın açıklaması yapıldı. Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte partililer ellerinde "28 Şubat insan haklarının kara günüdür", "28 Şubat utanç tarihidir" yazılı dövizler taşıdı.