"Postmodern darbe"nin 22. yılı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22'nci yılı dolayısıyla basın açıklamaları düzenlendi. Bursa'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan AK Parti İl İnsan Hakları Birimi Başkanı Eşref Kurem, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 28 Şubat 1997'de "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürece itildiğini söyledi. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahaleye kalkıştığını vurgulayan Kurem, 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacaktır. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık." dedi.

- Eskişehir AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mekin Durceylan, İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu anlatan Durceylan, milletin iradesinin her şeyin üstünde olduğunu kaydetti. Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda partili katıldı. - Balıkesir AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki etkinlikte, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu dile getirdi. Aziz Türk milletinin, 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koyduğunu vurgulayan Buğra, "AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meşum günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kastetmeyi aklının ucundan bile geçiremez." dedi.

Basın açıklamasına, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mutlu Pakize Aydemir ve Yavuz Subaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile partililer katıldı. - Yalova AK Parti Yalova İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin İshak, partisinin Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinde 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavırlarından ödün vermediklerini belirten İshak, "AK Parti ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız." diye konuştu. Basın açıklamasında AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak ve partililer hazır bulundu. - Bilecik AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, parti binasındaki basın açıklamasında, "postmodern darbe"nin 22. yılında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.