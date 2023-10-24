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Postpartum tedavisi: Doğum sonrası depresyon nasıl atlatılır?

14.10.2023 16:41 | Son Güncelleme:
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Pek çok kadının en büyük hayallerinden biri şüphesiz ki annelik duygusunu tatmaktır. Anne olmak her kadının hakkı olduğu gibi oldukça özel bir duygu olarak tanımlanır. Özellikle gebelik sürecinde yaşanan tatlı bekleyişler ve heyecanlar, anne adayları için paha biçilemezdir. Ancak doğum zamanı geldiğinde tüm bu güzel duyguların yerini korku gibi durumlar alabilir. Özellikle doğumdan sonra postpartum olarak bilinen depresif ruh hali ortaya çıkabilir. Peki, postpartum tedavisi nasıl yapılır?

Postpartum tedavisi: Doğum sonrası depresyon nasıl atlatılır?

Anne olduktan sonraki süreç kimi kadınlar için kolay geçerken kimi kadınlar için çok zor olabilir. Doğum sonrası birçok kadında depresyon halleri ortaya çıkabilir. Doğumdan hemen sonra yaşanan bu durum postpartum olarak adlandırılır. Postpartum süreci bazı kadınlar için son derece sıkıntılı bir dönem olmakla birlikte işin içinden çıkılamayacak kadar ciddi de olabilmektedir. Doğum sonrası yaşanan bu psikolojik kökenli rahatsızlık zamanında destek alındığında kolay bir şekilde çözülebilmektedir.

Postpartum tedavisi nasıl yapılır?

Postpartum yani doğum sonrası görülen depresyon rahatsızlığı, önemsenmediğinde daha ciddi boyutlara kadar çıkabilmektedir. Bazı kadınlar anne olduktan sonraki lohusalık dönemini daha rahat atlatırken bazı kadınlar için ise bu durum bu kadar kolay olmayabilir. Hatta tedavi edilmediği takdirde durum kendine zarar verme ya da kendini öldürme isteğine kadar gidebilmektedir. Bu yüzden uzmanlara göre ilk haftaki süreç oldukça kritik bir süreç olarak görülmektedir.

Doğumdan sonraki ilk hafta annede yaşanan ruh hali değişimlerinin yakından gözlemlenmesi son derece önemlidir. Eğer annede sürekli kaygı hali, pişmanlık hissi, panik atak, kötü bir şey olacak düşüncesi gibi durumlar görülüyorsa vakit kaybetmeden uzman bir psikologa danışılması büyük önem arz eder. Postpartum tedavisi uzman doktorların teşhisine, detaylı olarak hastayı değerlendirmesine göre şekillenmektedir. Tedavi yöntemleri arasında yaygın olarak ilaç ve terapi yer almaktadır.

Postpartum depresyonu kimlerde görülür? Postpartum depresyonu kimlerde görülür?

Doğum sonrası depresyon nasıl atlatılır?

Yeni anne olan kadınların birçoğunda doğum sonrası depresyon rahatsızlığı görülebilir. Bu depresif haller bazı kadınlarda daha kısa sürerken bazı kadınlarda ise çok uzun bir zamana yayılabilir. Doğum sonrası depresyon yani postpartum döneminde gerek kocadan gerekse aile bireylerinden destek görmek oldukça önemlidir.

Gerekli destekler alınmadığında kadın kendini daha çaresiz hissedebilir ve ister istemez hayatla bağlantısını koparacak noktaya gelebilir. Daha ileri zamanlarda ise intihar etme düşüncesi, bebeğe zarar verme gibi son derece ciddi olan durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden daha en başında görülen belirtilerin dikkate alınması ve en kısa sürece uzman bir hekime danışılması hayati açıdan büyük önem arz eder.

Postpartum dönem nedir? Postpartum dönem nedir?

Postpartum depresyon nasıl geçer?

Postpartum depresyonu çoğu kadında görülen ve doğumdan hemen sonra kendini belli eden psikolojik sorunlara yol açan önemli bir rahatsızlıktır. Kadın, anne olduktan sonra lohusalık dönemine girmektedir. Bu süreç çoğunlukla altı hafta kadar sürmekle birlikte bazı kadınlarda ciddi depresyona da yol açabilmektedir. Kadının kendini yetersiz hissetmesi, çaresiz hissetmesi, bebeğiyle olan bağının azalması veya tamamen yok olması, eşinden ya da anne babasından kardeşinden destek alamaması gibi belirtiler ile kendini gösteren bu durum, tedavi edilmediğinde daha ağır depresyon sorununun ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

Böyle bir durumda vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime danışılması ve tedavi sürecinin başlatılması oldukça önemlidir. Postpartum yani doğum sonrası görülen depresyon hali için birden fazla tedavi metodu mevcuttur. Bu metotlar kısaca şunlardır:

  • Medikal tedavi yöntemi (ilaçlı tedavi) - (doğum sonrası ortaya çıkan depresyonun hafif ya da orta olduğu durumlarda)
  • Psikoterapi (doğum sonrası ortaya çıkan depresyonun şiddetli olduğu durumlarda)

Doğum sonrası depresyon ne zaman geçer?

Doğum sonrası görülen depresyon hali bazı annelerde daha uzun sürerken bazı annelerde ise daha kısa sürebilir. Bu durum annenin tamamen kendi iç dünyasında yaşadığı durumla ilgilidir. Hafif seyreden depresyon halleri eş ve aile desteği ile daha kolay atlatılabilir ve tedaviye ihtiyaç duyulmadan birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçebilir. Kimi kadınlarda ise bu süre birkaç gün gibi kısa sürede ortadan kalkar. Ancak daha uzun süren depresyon durumlarında mutlaka uzman bir doktora danışılması gerekebilir.

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