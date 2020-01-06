Postür bozukluğu birçok ağrıya sebep oluyor

Baş ağrısından sonra en sık görülen bu rahatsızlığın sıklıkla 30-50 yaş arasında görüldüğünü ifade eden Kaplan, kötü postürün tek gecede ortaya çıkmadığı gibi bir iki günlük bir egzersizle de düzeltilemeyeceğini belirterek, düzenli egzersiz yapılması uyarısında bulundu.

Ağrıları nedeniyle hastanelere başvuranların çoğunda postür problemi tespit ettiklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Estetik kaygılarla sürekli yüksek topuklu ayakkabıları tercih eden kadınlarda bu problem sıklıkla görülüyor. Vücudun ağırlık merkezi değiştiği için vücut buna adapte olma çabası içerisine giriyor. Yanlış duruş pozisyonu devam ederse kişilerde zamanla postür problemi ortaya çıkıyor. Araç kullanırken daha dikkatli etrafa bakmak, televizyon kumandasıyla sürekli zaping hareketi yapmak, bilgisayar kullanırken daha dikkatli bakmak için sürekli öne eğilme hareketi yapıyoruz. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonlarıyla uğraşırken vücudumuza zaman içerisinde yanlış duruş pozisyonu veriyoruz. Kaslarımız ve vücudumuz yaptığımız yanlış hareketlere zamanla adapte oluyor. Bu nedenle bazı kaslarımıza fazla, bazılarına az yük biniyor, bu da zamanla deformasyonlara neden oluyor."