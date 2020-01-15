Postür nedir? Postür bozukluğu nasıl giderilir? Doğru postür için ne yapılmalı?

Kişi bazen kendini ayna karşısında ya da bir fotoğraf karesinde; başı önde, omuzları yuvarlak, sırtı kambur, daha kısa, öne bükülmüş ve hantal bir görünümde bulabiliyor. Bu durum; uzun süre aynı pozisyonda çalışmak ve bacakları çaprazlayarak ara vermeden oturmak gibi eylemlerin, omurgayı yaralanmaya yatkın hale getirmesinden kaynaklanıyor. Duruş bozukluğuna; sırt, boyun ve belde başlayan ağrılar da eklenirse doğru postür açısından zaman kaybetmeden çözüm aramak gerekiyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Arzu Sağtaş, postür bozukluğunun nedenleri ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

POSTÜR BOZUKLUĞUNDA DURUŞ POZİSYONUNA DİKKAT!

Kas iskelet sisteminin, sabit ve hareket edilen anlarda değişen, dizilim ve düzenine ‘postür’ denilmektedir. Oyuncak lego bloklarının bile üst üste durması zor olabiliyorken, farklı geometrisi, bileşimi ve ağırlığı olan vücut bölümlerinin yerçekimine karşı hizalanmayı sağlayıp dengede kalabilmesi oldukça karmaşık mekanizmalarla mümkündür. Yani postür, vücudun yerçekimi ile dinamik dansıdır. İnsan yerçekimine karşı dik pozisyonda hareket etmek üzere tasarlanmış bir makine gibidir ve düzgün hizalanma sağlanmazsa eklemlerde aşınmalar başlar.