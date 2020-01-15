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  4. Potada krallar, filede kraliçeler sahneye çıktı

Potada krallar, filede kraliçeler sahneye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesinin düzenlediği 3.

Başakşehir Belediyesinin düzenlediği 3. Gençlik Oyunları’nda erkekler basketbol ve kızlar voleybol turnuvalarında final heyecanı yaşandı. Basketbolda Bahçeşehir Bilfen Koleji, voleybolda Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

3. Gençlik Oyunları’nda iki turnuvada daha şampiyonlar belli oldu. Liseler arası erkekler basketbol ve kızlar voleybol turnuvalarının final karşılaşmaları çekişmeli maçlara sahne oldu. Bahçeşehir Spor Merkezi’nin tribünleri, finalleri takip etmek isteyen çok sayıda öğrenci tarafından dolduruldu.

Zorlanmadan şampiyon oldular
Basketbol turnuvası üçüncülük maçı için sahaya önce Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi takımı ile Bahçeşehir İMKB Anadolu Lisesi takımları çıktı. İlk yarının sonuna kadar maç, başa baş skorla devam ederken ikinci yarıda farkı açan Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi takımı 72-49 kazanarak turnuva üçüncüsü oldu. Final maçı için ise heyecan doruğa çıktı. En güçlü iki takımı izlemek için öğrenciler tribünde yerlerini aldı. Final mücadelesinde Bahçeşehir Bilfen Koleji ile Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi takımları kozlarını paylaştı. Üçüncü periyodun ortalarına kadar skor birbirine yakındı. Fizik-kondisyon olarak daha iyi durumda olan Bilfen Koleji, periyodun sonuna doğru hızlı ataklarıyla farkı 34 sayıya kadar açtı. Rakibini 80-51 mağlup eden Bilfen Koleji, şampiyon oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Taha Tan, çalışarak bu seviyeye geldiğini söyledi ve organizasyon için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.

Şampiyon karar setiyle belli oldu
Voleybol turnuvası finalleri de çekişmeli maçlara sahne oldu. Üçüncülük maçında Hayme Ana Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi takımı, Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. Üstün oynayan taraf olan Hayme Ana MTAL takımı, rakibini mağlup ederek üçüncü oldu. Final maçında ise büyük çekişme yaşandı. Şampiyon, beşinci setin tamamlanmasıyla belli oldu. Özel Çınar Koleji takımını mağlup eden Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu. Liseler arası erkekler basketbol turnuvasına 21, kızlar voleybol turnuvasına ise 29 okul takımı katıldı.

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