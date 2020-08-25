HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Potansiyel koronavirüs tedavisinde insanlı testlere başlandı

Potansiyel koronavirüs tedavisinde insanlı testlere başlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

İngiliz ilaç firması Astra Zeneca, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel antikor tedavisinin ilk faz aşamasına geçti.

Potansiyel koronavirüs tedavisinde insanlı testlere başlandı

Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (covid-19) karşı potansiyel antikor tedavisinde ilk faz çalışmalarına başladığını duyurdu.

Şirketin tedavi edici ve önleyici özelliğe sahip olduğunu belirttiği 'AZD7442'nin birinci faz çalışması kapsamında insanlı deneylere başlandığı bilgisinin altı çizildi.

Bu kapsamda 'AZD7442' İngiltere'de yaşları 18 ila 55 arasında değişen 48 sağlıklı gönüllü üzerinde denenecek.

Geçtiğimiz haftalarda BBC’ye değerlendirmede bulunan AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, potansiyel aşının denemelerinin devam etmesine rağmen üretime başlanacağını belirtmişti.

Soriot ilaç şirketinin yeni tip koronavirüse karşı 2 milyar doz aşıyı üretebileceğinin de altını çizmişti.

Şirket ayırca yakın zamanda Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından desteklenen iki aşı kuruluşu ile (Epidemik İnovasyon Hazırlığı Koalisyonu ve Gavi Aşı Birliği) 750 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor 57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Android'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdıAndroid'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Güney Kore, artan vakalar üzerine okulları yeniden kapatıyor
Artan vakalar üzerine okulları yeniden kapatılıyor!
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Film gibi olay! Öldüğü zannedilen kadın cenazede gözlerini açtı
Öldüğü zannedilen kadın cenazede gözlerini açtı
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan yeni hükümet için atama!
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan yeni hükümet için atama!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Tek kıvılcım felakete yol açabilir
Maas: Tek kıvılcım felakete yol açabilir
Penguenlerin Antarktika'ya başka yerden geldiği keşfedildi
Penguenler Antarktika'ya başka yerden geldi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.