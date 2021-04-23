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Potansiyel tehlike! İlk kez kayda geçti: Bir kedi Covid-19 nedeniyle öldü

23.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada Covid-19 sebebiyle tespit edilen ilk evcil hayvan can kaybı yaşandı. İngiltere’de hayatını kaybeden 4 aylık Ragdoll cinsi bir kedinin, akciğer hücrelerinden alınan örnekte Covid-19 kalıntılarına rastlandığı bildirildi. Araştırmayı gerçekleştiren Profesör Margaret Hosie, “İnsanlardaki vaka ve can kayıpları azalırken virüsün hayvanlara geçme ihtimali potansiyel bir tehlikenin altını çiziyor” ifadelerini kullandı.

Potansiyel tehlike! İlk kez kayda geçti: Bir kedi Covid-19 nedeniyle öldü

3 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği corona virüs sebebiyle ilk kez bir kedinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tespit edilen ilk can kaybı olduğunun altı çizilen olayda, İngiliz bilim insanları dört aylık Ragdoll cinsi evcil kedinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Solunum güçlüğü şikayetiyle veterinere götürülen bir kedinin hayatını kaybettikten sonra akciğerlerinden alınan örneklerde hasar tespit edildiği ve Covid-19 enfeksiyonunun kanıtı olduğu bildirildi.

KEDİLERDE EN BÜYÜK BELİRTİ BURUN AKMASI

Virüsü sahibinden kaparak zatürre olduğu belirtilen kedinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden ve tespit edilen ilk vaka olduğunun altı çizilirken kedilerde en büyük Covid-19 belirtisinin burun akması olduğunu belirtildi.

HAYVANLARA GEÇME RİSKİ ENDİŞELENDİRİYOR

Araştırmayı gerçekleştiren Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi'nden Profesör Margaret Hosie, Birleşik Krallık’ta Covid can kayıplarının tek haneli rakamlara ve vaka sayısının her geçen gün azalmasının altını çizerek, “İnsanlardaki vaka ve can kayıpları azalırken virüsün hayvanlara geçme ihtimali potansiyel bir tehlikenin altını çiziyor” ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE HAYVANLARA DA KARANTİNA UYGULUYOR

Öte yandan Güney Kore, virüsün evcil hayvanlar ve sahipleri arasında yayılmasını önlemek için harekete geçti ve testi pozitif çıkan hayvanlar için bir karantina sistemine sahip. Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı Şubat ayında virüs taşıdığından şüphelenilen evcil hayvanlar için bir test ve karantina protokolü geliştirdiğini açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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