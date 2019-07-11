HABER

Potoçari cenaze töreninin ardından sessizliğe gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen kurbanların sayısı, bugünkü cenaze törenin ardından 6 bin 643'e yükseldi

POTOÇARİ (AA) - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanının daha defnedilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda yeniden sessizlik hakim oldu.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da gerçekleştirilen soykırımın 24. yılı dolayısıyla düzenlenen toplu cenaze ve anma törenine katılmak üzere, sabahın erken saatlerinden itibaren Potoçari'ye gelen binlerce kişi, törenin ardından evlerine döndü.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği anıt mezarlık ise kalabalığın dağılmasıyla sessizliğe gömüldü.

Törenleri takip eden yerel ve uluslararası medya kuruluşları da son yayınlarını gerçekleştirip Potoçari'den ayrılırken, törenlere katılan gönüllü gençler, kalabalığın ayrılmasının ardından anıt mezarlığı temizledi.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen kurbanların sayısı, bugünkü cenaze töreninin ardından 6 bin 643'e yükseldi.

Bu yıl defnedilen 33 kurbanın en genci 16 yaşında öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşında öldürülen Saha Cvrk oldu.

Bu yıl defnedilen tüm kurbanların isimleri ise şöyle:

"Mevlid Bektic, Nedzad Bajraktarevic, Bajro Salkic, Muradif Husic, Semso Purkovic, Kasim İsakovic, Asim İsakovic, Semso Avdic, Adil Suljic, Resid Cvrk, Saha Cvrk, Fadil Gabeljic, Sidik Memic, Vekaz Tihic, Enver Tahic, Husejn Meholjic, Sabahudin Salkic, Mali Mehmedovic, Sabit Suljic, İsmet Mehmedovic, Behadil Hirkic, Esad Nukic, Ahmet Jasarevic, Zijo Mujic, Fahrudin Mujic, Hajro Tabakovic, Omer Ahmic, Osman Cvrk, Zaim Pilav, Fuad Pilav, Sadik Saranovic, Smail Tabakovic ve Hamed Tihic."

PARTNER Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın
Yalova'da, göletlere 35 bin yavru sazanYalova'da, göletlere 35 bin yavru sazan
Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardıBoğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze mezarlık potoçari soykırım Srebrenitsa

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu! AK Parti, CHP ve HDP'den birer isim

RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu!

Antalya'da tur midibüsü devrildi! Çok sayıda Rus turist yaralı

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Muğla'dan bir üzücü haber daha! Fethiye'de yangın

Muğla'dan bir kötü haber daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.