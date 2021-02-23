Powell: "ABD'de Ekonomik İyileşme Hala İstikrarsız"

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan zayıflamanın etkilerinin büyük oranda sürdüğünü söyledi. Birçok ekonomist ise bu yıl sonu itibariyle ekonominin toparlanacağı görüşünde.

Senato’nun Bankacılık Komisyonu’na ekonomideki son durumla ilgili bilgi veren Powell, “Ekonomik iyileşme hala istikrarsız ve tamamlanmaya hala çok uzak. Önümüzdeki yol da oldukça belirsiz” ifadelerini kullandı.

Powell’in bu değerlendirmesi, FED’in faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

Birçok ekonomist ise düşük faiz politikasının yanı sıra hükümetin mali yardımları ve aşı kampanyası sayesinde yaz aylarında iyileşme sürecinde sıçrama bekliyor.

Powell da böylesi bir ilerleme potansiyelini gördüğünü ancak pandemi sürecinde işsiz kalan Amerikalılar başta olmak üzere ülkede hala milyonlarca kişinin mali zorluk içinde olduğunu söyledi.

“Her tür ekonomik faaliyette olduğu gibi istihdam alanında da ilerlemenin hızı yavaşladı” diyen Powell, “Her ne kadar geçen yıl bahar aylarından bu yana istihdamda oldukça önemli iyileşme görülse de milyonlarca Amerikalı hala işsiz” dedi.