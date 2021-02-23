HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Powell: "ABD'de Ekonomik İyileşme Hala İstikrarsız"

Powell: "ABD'de Ekonomik İyileşme Hala İstikrarsız"

23.02.2021 21:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Powell: "ABD'de Ekonomik İyileşme Hala İstikrarsız"

Senato Bankacılık Komisyonu’na ekonomideki son durumla ilgili bilgi veren Merkez Bankası Başkanı Powell, “Ekonomik iyileşme hala istikrarsız. Önümüzdeki yol da oldukça belirsiz” ifadelerini kullandı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan zayıflamanın etkilerinin büyük oranda sürdüğünü söyledi. Birçok ekonomist ise bu yıl sonu itibariyle ekonominin toparlanacağı görüşünde.

Senato’nun Bankacılık Komisyonu’na ekonomideki son durumla ilgili bilgi veren Powell, “Ekonomik iyileşme hala istikrarsız ve tamamlanmaya hala çok uzak. Önümüzdeki yol da oldukça belirsiz” ifadelerini kullandı.

Powell’in bu değerlendirmesi, FED’in faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

Birçok ekonomist ise düşük faiz politikasının yanı sıra hükümetin mali yardımları ve aşı kampanyası sayesinde yaz aylarında iyileşme sürecinde sıçrama bekliyor.

Powell da böylesi bir ilerleme potansiyelini gördüğünü ancak pandemi sürecinde işsiz kalan Amerikalılar başta olmak üzere ülkede hala milyonlarca kişinin mali zorluk içinde olduğunu söyledi.

“Her tür ekonomik faaliyette olduğu gibi istihdam alanında da ilerlemenin hızı yavaşladı” diyen Powell, “Her ne kadar geçen yıl bahar aylarından bu yana istihdamda oldukça önemli iyileşme görülse de milyonlarca Amerikalı hala işsiz” dedi.

Powell’in Senato Bankacılık Komisyonu’na yaptığı açıklamalar, FED başkanının yasalarda belirtildiği üzere Kongre’ye yılda iki kez iki günlük oturumlarla bilgi vermesi gerekliliğinin bir parçası. Powell’ın yarın da Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Mali Hizmetler Komisyonu’na ifade vermesi bekleniyor.

1930’lu yıllarında yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana en büyük ekonomik krizin içine giren Amerika’da üretim ve perakende sektörlerinde yavaş da olsa belirli oranda bir ilerleme kaydedildi. Ancak borsalar hala istikrarsız. NASDAQ Endeksi dün yüzde 2,5 oranında düşüş gösterdi. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Maliye Bakanlığı 10 yıllık hazine bonolarının getirisinin yüzde 1,37’in üzerine çıkması etkili oldu. Bu oran Ocak ayının başında yüzde 1’in altındaydı.

FED’in temel faiz oranlarını düşük tutmasıyla beraber yaşanacak ekonomik büyümenin enflasyonu yükselteceği kaygısı yaratıyor, bu nedenle de 10 yıl vadeli hazine bonolarının getirisi artıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Johnson uyardı: Küresel bir tehdit Johnson uyardı: Küresel bir tehdit
Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?

En Çok Okunan Haberler

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Son Dakika: Ekvador’da 3 cezaevinde isyan: Çok sayıda ölü var

Ülkede cezaevlerinde isyan: Çok sayıda ölü var

Son Dakika: Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Meksika Devlet Başkanı, 'El Chapo'nun eşinin tutuklanma sebebiyle ilgili ABD'den bilgi istedi

Meksika Devlet Başkanı, 'El Chapo'nun eşinin tutuklanma sebebiyle ilgili ABD'den bilgi istedi

Japonya’da bilim insanları, koronavirüsün ‘konuşmayla’ nasıl yayıldığını ortaya çıkardı

Bilim insanları ortaya çıkardı: 'Konuşmayla' böyle yayılıyor

Teksas’ta tren, yakıt yüklü tankerlere çarptı

ABD'de tren, yakıt yüklü tankerlere çarptı

İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği küresel bir tehdit

Johnson uyardı: Küresel bir tehdit

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.