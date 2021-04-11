Powell: “Amerikan Ekonomisi Dönüm Noktasında”

Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell büyüme ve işe alımın hızlanması beklentileriyle ülke ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Powell bununla birlikte hala bazı risklerin olduğunu belirterek özellikle salgının yeniden hız kazanma ihtimalini buna örnek gösterdi.

CBS televizyonuna konuşan Powell, ekonomiyle ilgili bir yandan iyimserliğini ortaya koyarken, salgın nedeniyle de hala risk olduğu uyarısında bulunmayı ihmal etmedi.

Powell, “Ekonominin çok daha hızlı büyümeye başlama eşiğinde olduğunu ve istihdamın da çok daha hızlı gerçekleştiğini hissediyor gibiyiz. Ekonomimize ana risk virüsün yeniden yayılmaya başlaması. İnsanlar sosyal mesafelerine dikkat eder ve maske takarsa iyi olur” ifadelerini kullandı.

Powell, Merkez Bankası’nın ekonomiye desteği azaltması gibi bir durumun olmadığı mesajını verdi ve enflasyon artışı beklentilerinin de geçici olduğunu söyledi.

Amerika Merkez Bankası Başkanı, virüsün ekonomik görünüme hükmetmeye devam ettiğini de vurguladı.

Amerika’nın bazı bölgelerinde özellikle Michigan eyaletinde vaka sayılarında önemli oranda artış var. Ancak vaka sayıları Ocak ayına kıyasla da azalmış durumda. Günlük vaka ortalamaları 60-70 bin arasında.

Ülke genelinde de aşı çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Cumartesi günü 4.6 milyon kişiye aşı yapıldı. Bu, şu ana kadar bir günde en fazla aşı yapılan insan sayısı.

