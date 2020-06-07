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Powell: “Biden’a Oy Vereceğim”

07.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Amerika eski Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’a oy vereceğini açıkladı

Powell: “Biden’a Oy Vereceğim”

Amerika eski Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’a oy vereceğini açıkladı.

Powell bu açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.

Böylece ilk defa önemli bir Cumhuriyetçi isim açık olarak Başkan Donald Trump’ın rakibini destekleyeceğini açıklamış oldu.

Başkanlık seçimi Kasım ayında.

Powell 1991’de Körfez Savaşı’nda Amerikan ordusunun başındaki isimdi. Powell daha sonra George W. Bush döneminde dişişleri bakanı oldu.

Colin Powell, Trump’ın etkisiz olduğunu ve göreve başladığından bu yana daha da kötüye gittiğini söyledi.

Powell, Trump’ın yalan söylediğini de vurguladı.

“Bu yıl hiç bir şekilde Başkan Trump’ı destekleyemem” diyen Powell, 2016 yılında oy kullanmadığını hatırlattı.

Biden için oy kullanıp kullanmayacağı sorusu üzerine de Powell, “Onun için oy kullanacağım” ifadesini kullandı.

Powell, Trump’ın protestolara karşı asker konuşlandırma fikrini de eleştirdi ve eski generallerin bu düşünceye karşı yaptıkları açıklamayı desteklediğini de söyledi.

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