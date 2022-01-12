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Powell’dan Enflasyonla Mücadele Sözü

12.01.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell Senato Bankacılık Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, ülkede son dönemde artan enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için ellerindeki araçları kullanacaklarını belirtti

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ülkede son dönemde artan enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için ellerindeki araçları kullanacaklarını belirtti.

Powell Senato Bankacılık Komisyonu’nun oturumunda yaptığı açıklamada, enflasyonun iş gücü piyasasına önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Enflasyonun Amerikalı aileler üzerinde yük olduğunu kaydeden Powell, Merkez Bankası'nın planlanandan daha fazla faiz artışına gidebileceğini kaydetti.

Powell, “Faizleri daha fazla arttırmamız gerekiyorsa arttırırız” ifadesini kullandı.

Bu yıl Merkez Bankası’nın üç veya dört kez faiz artışına gidebileceği bazı çevrelerce dile getiriliyor.

Jerome Powell, salgın döneminde atılan adımları geride bırakmaya başlamanın ve daha normal bir düzeye ulaşmanın vaktinin geldiğini söyledi.

Powell, bunun iş gücü piyasasına olumsuz etkisi olmaması gerektiğini de vurguladı.

İş gücü piyasasının güçlü olduğunu kaydeden Powell, ekonominin de son yıllardaki en güçlü büyümelerden birini gösterdiğini aktardı. Merkez Bankası Başkanı bununla birlikte ekonominin salgının uzun dönemli zararlarından etkilendiğini de kabul etti.

Powell, “Salgın döneminde toparlanma bazı hususlarda farklı olacak” dedi.

Komisyondaki bazı Demokrat senatörler faiz arttışının işsizliği artırabileceğine dikkat çekerken, Powell, enflasyonun iş gücüne önemli bir tehdit olduğuna vurgu yaptı.

Amerika’da enflasyon yüzde 6,8’le son yılların en yüksek seviyesinde. Bununla birlikte hafta içinde açıklanacak yeni enflasyon rakamının yüzde 7 ya da 7,1 olması bekleniyor.

Jerome Powell’ın ikinci kez Merkez Bankası Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Powell ilk olarak eski Başkan Donald Trump tarafından aday gösterilmiş ve Senato’dan onay almıştı.

Başkan Joe Biden Powell’ı ikinci kez aday gösterdi.

Powell’a partilerüstü destek var. Bu nedenle Senato’da adaylığının onay süreci kapsamında yapılacak oylamada bir sorun yaşanması beklenmiyor.

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