Powell'dan “Mevcut Para Politikasına Devam” Mesajı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki dönemde ekonomi yeniden açılırken iş piyasalarında daha iyi bir iyileşme görülene kadar mevcut para politikasının sürdürüleceğini belirtti.

Wall Street Journal İstihdam Zirvesi’nde konuşan Powell, aşılama sürecinin hızlanması ve hükümetin attığı mali adımlarla birlikte FED’in maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerinde ilerleme sağlanabileceğini ancak bu olsa bile sürecin zaman alacağını kaydetti.

Powell, “Şunu net olarak söylemek isterim. Koşullar iyileşse bile sabırlı olacağımızı öngörüyorum” dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, önümüzdeki dönemde bir miktar enflasyon baskısı beklediğini; ancak bunun geçici olacağını belirtti. “Bugün hala maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 oranında enflasyon hedeflerinden uzaktayız” diyen Powell, enflasyonda görülebilecek geçici bir yükselişin FED’in faiz oranlarını arttırmasına yetmeyeceğini kaydetti.

Jerome Powell, “Ekonomi yeniden açılıp toparlandıkça, enflasyonun baz etkisiyle birlikte yukarı doğru hareket ettiğini göreceğiz. Bu, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratabilir” dedi. Faiz oranlarının yükseltilmesinin, ekonomide tam istihdama dönülmesini ve enflasyonun da yüzde 2’nin üzerinde sürdürülebilir bir düzeye ulaşmasını gerektirdiğine dikkat çeken Powell bu yıl içinde böyle bir gelişme beklemediğini söyledi.