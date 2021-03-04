Powell'dan “Mevcut Para Politikasına Devam” Mesajı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki dönemde ekonomi yeniden açılırken iş piyasalarında daha iyi bir iyileşme görülene kadar mevcut para politikasının sürdürüleceğini belirtti.
Wall Street Journal İstihdam Zirvesi’nde konuşan Powell, aşılama sürecinin hızlanması ve hükümetin attığı mali adımlarla birlikte FED’in maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerinde ilerleme sağlanabileceğini ancak bu olsa bile sürecin zaman alacağını kaydetti.
Powell, “Şunu net olarak söylemek isterim. Koşullar iyileşse bile sabırlı olacağımızı öngörüyorum” dedi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, önümüzdeki dönemde bir miktar enflasyon baskısı beklediğini; ancak bunun geçici olacağını belirtti. “Bugün hala maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 oranında enflasyon hedeflerinden uzaktayız” diyen Powell, enflasyonda görülebilecek geçici bir yükselişin FED’in faiz oranlarını arttırmasına yetmeyeceğini kaydetti.
Jerome Powell, “Ekonomi yeniden açılıp toparlandıkça, enflasyonun baz etkisiyle birlikte yukarı doğru hareket ettiğini göreceğiz. Bu, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratabilir” dedi. Faiz oranlarının yükseltilmesinin, ekonomide tam istihdama dönülmesini ve enflasyonun da yüzde 2’nin üzerinde sürdürülebilir bir düzeye ulaşmasını gerektirdiğine dikkat çeken Powell bu yıl içinde böyle bir gelişme beklemediğini söyledi.
FED 17 Mart’ta basın toplantısı düzenleyecek
ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki politika toplantısının ardından 17 Mart’ta bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Jerome Powell’ın Wall Street Journal’ın düzenlediği forumda yaptığı açıklamaların, bu basın toplantısından önce para politikasına ilişkin yaptığı son açıklama olduğu belirtiliyor.
Enflasyonun yüzde 2 oranında seyretmesinden yana olan ABD Merkez Bankası, bu oranın sağlıklı bir ekonomiye işaret ettiği görüşünde. ABD Merkez Bankası, bu oranın kriz dönemlerinde faiz oranlarının düşürülmesi için de hareket alanı sağladığı kanısında.
Ancak son on yılın önemli bir kısmında rakamların bu oranın altında seyrettiği ve enflasyonun özellikle pandemi döneminde zayıf kaldığı belirtiliyor.
ABD Merkez Bankası daha önce yaptığı açıklamalarda, kısa vadeli faiz oranlarının sıfıra yakın noktada sabitleneceğini, düşük işsizlik rakamları ve istihdamda da gelir, toplumsal cinsiyet ve ırksal açıdan kapsayıcı olan bir iyileşme görene kadar aylık tahvil alımı programına devam edeceğini belirtmişti.
Ancak bazı ekonomistler FED’in düşük faiz oranları konusundaki kararlılığının enflasyonu besleyeceği konusunda endişelerini dile getirmişti. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, 1960 ve 1970’lerde yaşanan aşırı enflasyondan çıkarılan dersleri dikkate aldıklarınıı; ancak şu an içinde bulunulan durumun farklı olduğunu belirtti.