Powell’ın Ekonomik Öncelikleri Neler Olacak?

Başkan Joe Biden, ABD Merkezi Bankası (FED) başkanlığına Jerome Powell’ı aday göstereceğini açıkladı. Senato tarafından onaylanması halinde Powell’ın önündeki en önemli konu artan enflasyon ve istihdamın pandemiden önceki seviyeye getirilmesi olacak.

Başkan Biden’ın ikinci bir dönem için yeniden Powell’ı aday gösterdiği açıklamasına hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partili siyasetçilerden gelen tepkiler olumlu.

ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu Başkanı Sherrod Brown, FED Başkanı Powell’ın “ekonomiye tarihi pandemi sırasında yön verdiğini, Powell’ın ve Başkan Biden’ın liderliğinde işsizlik oranının düştüğünü ve bundan sonrasında da ekonomik toparlanmayı doğru yöne; yani çalışanları ve aileleri güçlendiren bir ekonomiye doğru yönlendirmeye devam edeceğini” belirtti.

Komisyonda görevli kıdemli Cumhuriyetçi üye Pat Toomey de, “Powell’ın acil durum için devreye alınan para politikasını sürdürme kararına katılmasam da, son yaptığı açıklamaların yüksek ve kalıcı enflasyona ilişkin risklerin farkında ve enflasyonun kontrol altına alınması için harekete geçmeye niyetli olduğuna ilişkin güven verdiğini” belirtti.

Utah eyaletini temsil eden deneyimli Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney de Jerome Powell’a destek vereceğini, “FED’in daha önce uyguladığı politikaların bazılarına katılmasa da, Powell’ın son açıklamalarını artan enflasyon konusuna çözüm bulmaya hazır olduğuna ilişkin umut verdiğini” kaydetti.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de “Powell’ın daha önce benzeri görülmemiş bir kriz ortamında FED’in maksimum istihdam, fiyat istikrarı ve güçlü bir mali sistemi teşvik etme görevine istikrarlı bir liderlik getirdiğini” belirtti.

ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO’su Suzanne Clark da “Powell’ın hem ABD içinde hem de yurt dışında saygı duyulan bir isim olduğunu söyleyerek Senato’ya Powell’ı ikinci dönem için hızlı bir şekilde onaylaması” çağrısında bulundu.

Artan enflasyon en önemli öncelik

Senato tarafından onaylanması halinde ikinci dönem görevine Şubat ayında başlaması beklenen Powell zorlu bir denge arayışında olacak. ABD’de artan enflasyon milyonlarca aileyi zorluyor, ekonomik toparlanmayı gölgeliyor ve FED’in fiyat istikrarını sağlama çabalarını engelliyor.

ABD’de istihdamın pandemi öncesindeki seviyeye çıkarılması da FED’in önündeki zorluklardan biri olacak. FED’in önümüzdeki yıl faiz oranlarını artırmaya başlaması bekleniyor.

FED’in faiz oranlarını artırma konusunda çok yavaş hareket etmesi halinde, enflasyon daha da yükselebilir ve FED’i daha sonra daha radikal adımlar atmaya zorlayabilir.

FED’in faiz oranlarını çok hızlı bir şekilde artırması halinde ise işe alımları ve ekonomik toparlanmayı zora sokabilir. ABD Merkez Bankası (FED) büyümeyi ve işe alımları teşvik etmeyi ve fiyat istikrarını sağlamayı amaçlıyor. Bankanın ABD ekonomisine yön verme çabalarının küresel sonuçları oluyor.

FED’in kısa vadeli faiz oranı pandeminin etkili olmaya başladığı 2020 Mart’ından bu yana sıfır seviyesine yakın. Bu faiz oranı uzun vadeli konut kredilerinden (mortgage) kredi kartlarına kredi maliyetlerini etkiliyor.

Jerome Powell, pandemi sonrası görülen enflasyonu uzun süre geçici olarak nitelemiş ve enflasyon oranının tedarik zincirinde pandemiden kaynaklanan sorunları yansıttığını savunmuştu.

FED Başkanı son dönemde yaptığı açıklamalarda yüksek fiyatların beklediğinden daha uzun süre bu seviyede kaldığını ve bu durumun tedarikte yaşanan sorunlarla ilgili olmayan kira, tıbbi bakım gibi alanlara da sıçradığını itiraf etmişti.

Jerome Powell, bu ay içinde yapılan bir basın toplantısında yüksek enflasyonun 2022 yazına kadar sürebileceğini belirtmişti.

