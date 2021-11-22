HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Powell'ın FED Başkanlığını Sürdürmesine Destek

Powell'ın FED Başkanlığını Sürdürmesine Destek

22.11.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Biden, Jerome Powell'ı ABD Merkez Bankası başkanlığına ikinci dört yıllık görev süresi için aday göstereceğini açıkladı. Biden'ın bu adımı, pandeminin yol açtığı ekonomik gerileme ve sonrasındaki iyileşme döneminde ABD ekonomisinin Powell'a emanet edilmesini desteklemesi olarak algılandı

Başkan Joe Biden, Jerome Powell'ı ABD Merkez Bankası (FED) başkanlığına ikinci dört yıllık görev süresi için aday göstereceğini açıkladı. Biden'ın bu adımı, pandeminin yol açtığı ekonomik gerileme ve sonrasındaki iyileşme döneminde ABD ekonomisinin Powell'a emanet edilmesini desteklemesi olarak algılandı.

Bu süreçte FED'in aşırı düşük faiz politikası güveni pekiştirdi ve iş piyasasını canlandırdı.

Başkan Biden'ın ayrıca FED Yönetim Kurulu'ndaki tek Demokrat Partili üye olan Lael Brainard'ı, başkan yardımcılığına aday göstermesi bekleniyor. Demokrat Parti’nin ilerici kanadı, Brainard'ı Powell'a alternatif FED başkanı olarak görüyordu. Biden, FED Yönetim Kurulu'nda şu anda boş olan üç koltuğu da Aralık ayı başında doldurmayı planladığını kaydetti.

Biden'ın uzun süren değerlendirmelerden sonra vardığı bu kararı, yükselen enflasyonun hanehalkı üzerinde yük olduğu ve ekonomik iyileşme sürecine yönelik riskleri arttırdığı bu dönemde devamlılık ve partilerüstü yaklaşımı benimseme girişimi olarak niteleniyor.

Ancak FED Başkanlığı'na eski Başkan Donald Trump tarafından getirilen Jerome Powell'ı desteklemesi, Biden'ın, partisi içindeki ilerici kanadın bazı şikayetlerini gözardı etmesi olarak algılanıyor. İlerici kanat, FED'in bankalar üzerindeki denetimi zayıflattığı ve bankaları denetimde iklim değişikliği etkenini dikkata almada ağır davrandığı eleştirisinde bulunuyor.

Senato onayı alması durumunda Powell, dünya genelinde ekonomiden sorumlu en güçlü yetkililerden biri olmayı sürdürecek. FED, faiz oranlarını arttırarak ya da azaltarak ekonomik büyümeyi dizginleme ya da teşvik etme yoluna gidiyor; fiyatları sabit tutmaya çalışıyor. FED'in dünyanın en büyüğü olan ABD ekonomisine yön verme çabaları, genellikle küresel etkileri beraberinde getiriyor.

Pandeminin ekonomiye büyük zarar vermeye başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana FED'in yaklaşık sıfır seviyesinde tuttuğu kısa vadeli faiz oranı, tüketiciler ve şirketler açısından borçlanma maliyetlerini etkiliyor. Buna mortgage olarak bilinen konut kredileri ve kredi kartları da dahil. FED ayrıca ABD'nin en büyük bankalarını da denetliyor.

Powell'ın 2022’nin Şubat ayında başlayacak ikinci dört yıllık görev süresinde zor ve yüksek riskli bir denge sağlama arayışı içine girmesi bekleniyor. Yükselen enflasyon milyonlarca aile için ekonomik zorlukları beraberinde getirirken ekonomik iyileşme sürecine gölge düşürüyor ve FED'in fiyatları sabit tutma amacının önünde engel oluşturuyor.

Öte yandan ekonomide pandemi öncesine göre 4 milyondan fazla çalışan açığının olduğu göz önünde bulundurulduğunda FED'in istihdamı arttırma hedefine de henüz erişmekten uzak olduğu görülüyor.

FED'in faiz oranlarını arttırmayı geciktirmesi, enflasyonu daha da arttırabilir ve daha sonra FED'in çok daha ağır adımlar atmak zorunda kalmasına yol açabilir. Bu durum, ekonomik gerilemeyle sonuçlanabilir. Ancak FED'in faizleri yükseltmek için aceleci davranması da işe alımları yavaşlatabilir ve ekonomik iyileşmeye sekte vurabilir.

Jerome Powell'ın yeniden FED başkanlığına gelmesi için önce Senato Bankacılık Komisyonu'ndaki oylamada onay alması, daha sonra da Senato'nun tamamınca onaylanması olasılığı, yüksek görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecekAcil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecek
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Taliban'dan kadınlara bir yasak daha!Taliban'dan kadınlara bir yasak daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.