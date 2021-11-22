Powell'ın FED Başkanlığını Sürdürmesine Destek

Başkan Joe Biden, Jerome Powell'ı ABD Merkez Bankası (FED) başkanlığına ikinci dört yıllık görev süresi için aday göstereceğini açıkladı. Biden'ın bu adımı, pandeminin yol açtığı ekonomik gerileme ve sonrasındaki iyileşme döneminde ABD ekonomisinin Powell'a emanet edilmesini desteklemesi olarak algılandı.

Bu süreçte FED'in aşırı düşük faiz politikası güveni pekiştirdi ve iş piyasasını canlandırdı.

Başkan Biden'ın ayrıca FED Yönetim Kurulu'ndaki tek Demokrat Partili üye olan Lael Brainard'ı, başkan yardımcılığına aday göstermesi bekleniyor. Demokrat Parti’nin ilerici kanadı, Brainard'ı Powell'a alternatif FED başkanı olarak görüyordu. Biden, FED Yönetim Kurulu'nda şu anda boş olan üç koltuğu da Aralık ayı başında doldurmayı planladığını kaydetti.

Biden'ın uzun süren değerlendirmelerden sonra vardığı bu kararı, yükselen enflasyonun hanehalkı üzerinde yük olduğu ve ekonomik iyileşme sürecine yönelik riskleri arttırdığı bu dönemde devamlılık ve partilerüstü yaklaşımı benimseme girişimi olarak niteleniyor.

Ancak FED Başkanlığı'na eski Başkan Donald Trump tarafından getirilen Jerome Powell'ı desteklemesi, Biden'ın, partisi içindeki ilerici kanadın bazı şikayetlerini gözardı etmesi olarak algılanıyor. İlerici kanat, FED'in bankalar üzerindeki denetimi zayıflattığı ve bankaları denetimde iklim değişikliği etkenini dikkata almada ağır davrandığı eleştirisinde bulunuyor.

Senato onayı alması durumunda Powell, dünya genelinde ekonomiden sorumlu en güçlü yetkililerden biri olmayı sürdürecek. FED, faiz oranlarını arttırarak ya da azaltarak ekonomik büyümeyi dizginleme ya da teşvik etme yoluna gidiyor; fiyatları sabit tutmaya çalışıyor. FED'in dünyanın en büyüğü olan ABD ekonomisine yön verme çabaları, genellikle küresel etkileri beraberinde getiriyor.

Pandeminin ekonomiye büyük zarar vermeye başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana FED'in yaklaşık sıfır seviyesinde tuttuğu kısa vadeli faiz oranı, tüketiciler ve şirketler açısından borçlanma maliyetlerini etkiliyor. Buna mortgage olarak bilinen konut kredileri ve kredi kartları da dahil. FED ayrıca ABD'nin en büyük bankalarını da denetliyor.

Powell'ın 2022’nin Şubat ayında başlayacak ikinci dört yıllık görev süresinde zor ve yüksek riskli bir denge sağlama arayışı içine girmesi bekleniyor. Yükselen enflasyon milyonlarca aile için ekonomik zorlukları beraberinde getirirken ekonomik iyileşme sürecine gölge düşürüyor ve FED'in fiyatları sabit tutma amacının önünde engel oluşturuyor.

Öte yandan ekonomide pandemi öncesine göre 4 milyondan fazla çalışan açığının olduğu göz önünde bulundurulduğunda FED'in istihdamı arttırma hedefine de henüz erişmekten uzak olduğu görülüyor.

FED'in faiz oranlarını arttırmayı geciktirmesi, enflasyonu daha da arttırabilir ve daha sonra FED'in çok daha ağır adımlar atmak zorunda kalmasına yol açabilir. Bu durum, ekonomik gerilemeyle sonuçlanabilir. Ancak FED'in faizleri yükseltmek için aceleci davranması da işe alımları yavaşlatabilir ve ekonomik iyileşmeye sekte vurabilir.

Jerome Powell'ın yeniden FED başkanlığına gelmesi için önce Senato Bankacılık Komisyonu'ndaki oylamada onay alması, daha sonra da Senato'nun tamamınca onaylanması olasılığı, yüksek görülüyor.

