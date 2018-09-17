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'Powerbank' sayısı cep telefonunu geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

Akıllı telefonların en büyük problemlerinden biri olan şarj sorunu Powerbank yani taşınabilir güç kaynağı satışını artırdı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılında ithal edilen Powerbank sayısı ithal edilen telefon sayısını geçti. Ancak yetkililer cüzdan şeklinde bile üretilen taşınabilir güç kaynaklarının kalitesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

TUİK verilerine göre 'Powerbank' sayısı telefonu geçti

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Akıllı cep telefonlarının en büyük problemlerinden olan telefon şarjının çabuk tükenmesi, vatandaşları Türkçesi "güç deposu" anlamına gelen powerbank kullanmaya itiyor. Harici batarya olarak kullanılan ürünler 7’den 70’e tüm vatandaşlardan ilgi görüyor.
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılında ithal edilen powerbank sayısı ithal edilen telefon sayısını geçti. Vatandaşlar telefon bataryalarının güç düşüklüğünden şikayetçi olurken, yetkililer ise cüzdan şeklinde bile üretilebilen powerbankların kalitesi konusunda vatandaşları uyarıyor.
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Powerbank kullanımının artması hakkında açıklamalarda bulunan işletmeci Hasan Salih Altsoy, ürünün daha çok gençler tarafından talep edildiğini aktardı. Powerbankların anahtarlık ve cüzdan şeklinde bile üretildiğine değinen Altsoy şunları söyledi:
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“Teknolojik ürünler şu an çok fazla şarja dayalı olduğu ve insanlara bu yetmediği için bir nevi yedek batarya olarak da düşünebiliriz bunu. Zaten günümüzde teknoloji çok önemli bir yerde. Evden çıkarken anahtar, cüzdan düşünüldüğü gibi zaman artık powerbank de düşünülüyor."
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Yan sanayi olarak üretilen ve kalitesiz olan ürünlerin ciddi zararlara yol açtığını vurgulayan Altsoy, vatandaşları bu ürünler hakkında uyardı. Telefon üreticilerinin düşük güçlü bataryalar kullanılmasına da değinen Altsoy, “Yan ürünler alındığı zaman maalesef tatsız olaylarla karşılaşabiliyoruz; patlama, çatlama, prizdeyken yanma gibi. Böyle çok haber okuyoruz mesela evde yangın çıkıyor prizden, bütün evi bile sarabiliyor. O yüzden alınan ürünlerde kalite çok önemli."
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"Garantili, kaliteli ürünler alınmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Sıfır cihazlarda, sıfır telefonlarda firmalar yüksek batarya kapasitesi kullanabilecek durumdayken bunu yapmıyorlar.
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Günümüzde herhangi bir firma 6000 miliampere kadar bataryalı telefon üretebiliyorken daha fazla rağbet gören firmalar 2000-2500 miliamperlik bataryalar kullanıyorlar. Bu çok yanlış, firmalar bunu yükseltebilir. Günümüz teknolojisinde zaten şarj süresi artık bir gün. Bir gün şarjı giden bir telefon iyi durumda demektir. O yüzden kullanımı kolay sağlayacak, yüksek miliamperli bataryalar çok daha sağlıklı olacaktır” şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Powerbank akıllı telefon

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