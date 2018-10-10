Powerline serisini güncelledi

Kutuyu açtığımızda iki cihazla karşılaşıyoruz. Beyaz renkte, yanlardan yumuşatılmış tasarımlara sahip olan bu cihazlardan büyük olanını router’ınızın yakınına yerleştiriyor, diğerini de internetinizi kullanmak istediğiniz odanızdaki prize takıyorsunuz. Böylece elektrik sistemini kullanarak normalde kablosuz sinyallerin erişemediği noktalarda oldukça hızlı internet deneyimleri elde edebilirsiniz.

TP-Link TL-WPA9610 KIT AV2000’in kurulumu ve kullanımı oldukça kolay. Cihazları güce taktıktan sonra tek tuşla eşleştirebiliyorsunuz ve hepsi bu. Hemen kullanmaya başlıyorsunuz. AC1200 Çift Bant Wi-Fi desteği bulunan ürün ile aynı anda akıllı telefon, laptop bilgisayar ve tabletlerinizi performanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Bu arada, bu sistemi kolaylıkla yönetebilmek için isterseniz mobil telefonlarınız için tpPLC uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak indirilebilen ve Türkçe dil desteği de sunan uygulama sayesinde tercihleri özelleştirmeniz mümkün. Örneğin gece vakti LED ışıkların otomatikman kapatılması ve bulunurluk zaman ayarlamalarının yapılması gibi. Bu arada uygulamanın zaman zaman cihazları bulmada güçlük çektiğini de belirtelim.