PowerPoint dil değiştirme: PowerPoint'te varsayılan dil nasıl değiştirilir?

PowerPoint’ te varsayılan dili değiştirerek yabancı dile daha fazla kullanım alanı açılır. Böylece dili kullanmanın kolaylaşması sağlanır. Bununla birlikte bu değişiklik, sunumda gerçekleştirilecek konuşmanın ve bağlamın diline uygun bir seçenek olarak da görülebilir.
Microsoft Office programları bulunulan bölge ve kullanılan dile göre indirilir. Türkiye'de tarayıcılar Türkçe dil destekli Office programlarını yükler. Herhangi bir Office programı kullanılmak için açıldığında da Türkçe olarak başlatılır. Dil geliştirmek ya da sunum yapılacak kitleye uyum amaçlı PowerPoint slaytta dil seçeneklerini değiştirmek; slaytları ve sunumları farklı dillere çevirmek oldukça önemlidir.
PowerPoint dil değiştirme işlem basamakları ise şu şekildedir:
1. Office kullanıcı arabirimi dili: Menüler, panelde yer alan yazılar, denetimler ve diğer kontrol araçları listede yer alan birinci dile göre şekillenir. Türkçe olarak indirilen bir Office programında birinci dil Türkçedir. Herhangi bir dil değişikliği durumunda uygulamada yer alan tüm komutlar yabancı dile çevrilir.
2. Office yazma dilleri ve yazım denetleme: Belge düzenlerken ve oluşturulurken kullanılan dil, aynı zamanda yazım ve dil bilgisi denetim araçlarında da uygulanan dili ifade eder. Bu seçeneğe eklenen dil, yazım kurallarında geçerli olan olan tüm özellikleriyle uygulanır.
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