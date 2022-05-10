PowerPoint kaynakça ekleme: PowerPoint'te dipnot ekleme veya kaldırma nasıl yapılır?

PowerPoint’ te sunum hazırlarken birçok bilgi ve ürün bir araya getirilir. Slaytta kullanılan bu bilgilerin üreticisi tarafından kazanılmış telif hakları vardır. Bu hakların yasal olarak çiğnenmemesi için sunumda kaynak gösterme önemli bir unsurdur.
Günümüz dünyasında bilgiye erişim oldukça kolaylaştı. Bu durumun güzel yanları olduğu kadar sıkıntılı yanları da var elbette. Özellikle kolayca erişilen bilginin paylaşılması ve çoğaltılması bilgi kaynağının verdiği emeğin göz ardı edilmesine neden olur. Bilgi veya içerik üreticisinin ortaya koymuş olduğu ürünün başka insanlarca kullanılması için kaynak gösterme şarttır.
Kaynak gösterme sayesinde bahsi geçen bilginin özgün olmadığı ve bir üreticisinin olduğu anlaşılır. Bu durum hem üretici hem de kullanan kişi açısından olması gereklidir. İzinsiz ve kaynak göstermeden paylaşılan her bilgi veya ürün yasal olarak işlenmiş bir suçu temsil eder. Bu nedenle kaynakça, alıntı ve başvuru oluşturma; PowerPoint ve diğer programlarda oldukça önemlidir.
PowerPoint’te dipnot ekleme şu şekilde gerçekleşir:
PowerPoint’ e eklenen dipnotu kaldırmak için şu adımlar izlenir:
• Dipnotun kaldırılmak istendiği slayta gidilir. Eğer dipnot tüm slaytlara uygulandıysa herhangi bir sayfanın açılması yeterlidir.
• “Ekle” başlığındaki alt ve üst bilgi kısmına tıklanır.
• Açılan pencerede alt bilginin işaretlenmiş olduğu kutucuğa basılır ve işaret kaldırılır.
• Eğer dipnot tüm slaytlara uygulandıysa ve hepsinden kaldırılmak isteniyorsa tümüne uygula seçeneğine tıklanılmalıdır. Tüm slaytlara dipnot uygulanmış fakat sadece seçili slayttan kaldırılsın isteniyorsa da uygula seçeneğine tıklanması yeterli olur.
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