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PowerPoint kısayolları: Microsoft PowerPoint genel klavye kısayolları nelerdir?

12.05.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunum hazırlarken her eylem farklı bir işlem adımını gerektirebilir. Birbirinden farklı işlevdeki seçenekler ayrı menülerde yer alır. Her işlemde sayfa değiştirmek ve arama yapmak vakti fazlasıyla öldürür. PowerPoint kısayolları, dakikalarca aranan başlıkların iki tuşla seçilmesini sağlar. İşte PowerPoint klavye kısayolları...

PowerPoint kısayolları: Microsoft PowerPoint genel klavye kısayolları nelerdir?

Paragraf araçları, geçişler, animasyonlar ve diğer tüm sekmeler farklı noktalarda yer alır. Hemen her işlemde sekme değiştirilmesi, sunum hazırlama süresini uzatır. Slaytları hazırlarken, düzenlerken ve kaydederken kullanılabilecek kısayollarla bu durumun önüne geçilebilir.

PowerPoint Klavye Kısayolları

PowerPoint’te sunum hazırlarken kullanılabilecek birçok başlık ve o başlıkların da altında birçok seçenek vardır. Hemen her faaliyet için farklı başlıklarda işlemler yapılır. Bu da sunum hazırlama süresini oldukça uzatır. Sunum hazırlığında başlıklar ve eylemlerin işlevini gerçekleştirmeye yarayan birçok klavye kısayolu vardır.

Sunum sayfasının üst kısmında yer alan şeritteki başlıkları seçmeye yarayan PowerPoint kısayolları:

  • Alt + F: Dosya başlığını açar.
  • Alt + H: Giriş sayfasına yönlendirir.
  • Alt + N: Ekle sekmesini açar.
  • Alt + J, I: Çiz sekmesini çalıştırır ve çiz araçlarını kullanmaya yarar.
  • Alt + G: Tasarım başlığını açar.
  • Alt + K: Geçişler sekmesini çalıştırır.
  • Alt + A: Animasyonlar başlığını açar ve slayt animasyonlarını gösterir.
  • Alt + S: Slayt gösterisini başlatır ve kontrol etmeye yarar.
  • Alt + R: Gözden geçir sekmesini açar.
  • Alt + W: Görünüm başlığını açar ve pencereleri yönetmeye yarar.
PowerPoint resim saydamlaştırma: PowerPoint slaytında resmi saydam hale getirme işlemiPowerPoint resim saydamlaştırma: PowerPoint slaytında resmi saydam hale getirme işlemi

Karakter biçimlendirmesine yarayan PowerPoint kısayol tuşları:

  • Ctrl + T veya Ctrl + Shift + F: Yazı tipi seçeneklerinin olduğu alanı açar.
  • Shift + F3: Büyük- küçük harf ayarları arasında geçiş yapmaya yarar.
  • Ctrl + B: Kalın yazı biçimlendirmesini açar.
  • Ctrl + T: İtalik yazı biçimlendirmesinin aktif olmasını sağlar.
  • Ctrl + U: Alt çizgi biçimlendirmesini uygular.
  • Ctrl + Ara Çubuğu: Alt veya üst simge kaldırmaya yarar.

Paragrafları hizalamaya yarayan kısayol tuşları:

  • Ctrl + J: Paragrafı iki yana yaslar.
  • Ctrl + L: Paragrafı sol tarafa yaslar.
  • Ctrl + R: Paragrafı sağ tarafa yaslar.
  • Ctrl + E: Paragrafı ortalar.
PowerPoint'te sunum hazırlama: PowerPoint'te etkili bir sunum nasıl hazırlanır, kuralları nelerdir?PowerPoint'te sunum hazırlama: PowerPoint'te etkili bir sunum nasıl hazırlanır, kuralları nelerdir?

Diğer bazı işlevsel PowerPoint kısayolları:

  • Ctrl + N: Yeni sunu oluşturmak için kullanılır.
  • Ctrl + M: Yeni bir slayt eklemek için kullanılır.
  • Alt + H, F, S: Seçilen metnin yazı tipi boyutunu değiştirmek için kullanılır.
  • Ctrl + S: Sunuyu kaydetmeye yarar.
  • Ctrl + Z: Son eylemi geri almak için kullanılır.

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