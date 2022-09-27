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PowerPoint ne işe yarar, nasıl kullanılır? Powerpoint'in kaç ana görünümü var?

27.09.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PowerPoint, günümüz dünyasında ne anlatıldığı kadar nasıl anlatıldığını da önemli kılar. PowerPoint ne işe yarar? Anlatımlarda yer alan çeşitli görsel ve işitsel ekler ile hitap edilen kitleyi etkilemeyi sağlayan PowerPoint programı, bu eklerin çeşitli versiyon ve seçenekleriyle etkili sunum hazırlamaya yardımcı olur. PowerPoint nasıl kullanılır, kaç ana görünümü vardır? PowerPoint yeni slayt ekleme ve tema seçimi nasıl yapılır?

PowerPoint ne işe yarar, nasıl kullanılır? Powerpoint'in kaç ana görünümü var?

İçindekiler

  • PowerPoint Ne İşe Yarar?
  • PowerPoint Programı Nasıl Kullanılır?
  • PowerPoint’in Kaç Ana Görünümü Var?

Etkili ve akılda kalıcı sunumların üretilmesinde kullanılan seçeneklerin başında PowerPoint gelir. Birbirinden farklı PowerPoint özellikleri ile anlatımlara canlılık ve dikkat çekicilik kazandırılır. Sunum ve konferansların en iyi yardımcılarından biri olan PowerPoint ne işe yarar? PowerPoint’in kaç ana görünümü vardır?

PowerPoint Ne İşe Yarar?

Microsoft Office programlarından biri olan PowerPoint, daha çok sunum ve görsel materyal destekli anlatımlarda kullanılır. Program içerisinde yer alan onlarca detay ile insanların tercihleri doğrultusunda en iyi sunuları hazırlamalarına imkan tanır. Görsel ekleme, tablo, grafik, ses ve şekiller gibi seçeneklerin anlatıya göre özelleştirilmesi, PowerPoint ile oldukça kolaydır.

Özellikle iş dünyasında grafik ve tabloların kullanımı çok yaygındır. PowerPoint, grafik ve tabloların eklenmesinin yanında bu tabloların renk, şekil ve boyutlarının da ayarlanmasına yardımcı olur.

PowerPoint'in başka bir yaygın kullanım alanı da okullardır. Öğrencilerin metinlerin yanında ses ve görüntü ile sunum yapmasında yine PowerPoint işe yarar.

Kısaca PowerPoint, etkili ve daha akılda kalıcı anlatılar, sunumlar ve konferanslar hazırlamaya yarayan bir program olarak düşünülebilir. Yazı stilinden sayfa düzenine, animasyon ve geçişlerden temalara kadar birçok detayı ile kişisel zevk ve tercihlerin sunumlara yansımasına olanak tanır.

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PowerPoint Programı Nasıl Kullanılır?

Etkili ve göze hitap eden bir sunum hazırlamaya yardımcı olan PowerPoint programının, sayısız kullanım detayı vardır. Hemen herkesin kendi zevkine ve anlatacağı konuya uygun bir seçenek bulması mümkündür. PowerPoint’in nasıl kullanıldığına bakılacak olursa temel olarak şu şu detaylardan bahsedilebilir:

Tema Seçimi: Temalar, hazırlanan slaytın ilk sayfasından son sayfasına kadar olan görünümünü belirler. Her temanın farklı bir dizaynı vardır. “Tasarım” sekmesinden zevke ve ihtiyaca yönelik olarak tercihte bulunmak mümkündür.

Yazı Stili ve Boyutu: Temalar sayesinde bazı yazı stilleri otomatik olarak seçilebilir. Otomatik ayarlanan yazı stillerinden farklı olarak programın üst panelinde yer alan “Giriş” kısmından da yazı tipi ayarlanabilir.

Yeni Slayt Ekleme: PowerPoint açıldığında sadece başlık slaytı vardır. Yeni slayt sayfaları eklemek için “Giriş” kısmı kullanılabileceği gibi “Ekle” sekmesi de kullanılabilir. Başlık ve içerik, içerik ve görsel gibi seçeneklerle sunuma göre farklı slaytlar eklemek mümkündür.

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PowerPoint’in Kaç Ana Görünümü Var?

görünüm

PowerPoint’ te hazırlanan sunuların birden fazla gösterme şekli vardır. Programın “Görünüm” sekmesine girildiğinde beş farklı görünüm seçeneği çıkar.

  • Normal görünümün dışında slaytların düzenlenmesi ve slaytlar arası kolay geçişin sağlanmasına yarayan ana hat görünümü vardır.
  • Sadece slayt sayfalarının sıralandığı slayt sıralayıcısı görünümü vardır.
  • Bunun yanında notlar sayfası görünümü de yer alır. Böylelikle sunuya notlar eklemek mümkün olur.
  • Ve son olarak sunumun tam ekran gösterilmesine yarayan okuma görünümü vardır.
    Ayrıca bu görünümleri, slayt sayfasının alt tarafındaki yakınlaştırma çubuğunun yanındaki PowerPoint kısayolları ile de değiştirmek mümkündür.

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Microsoft Office
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