PowerPoint'te sunum hazırlama: PowerPoint'te etkili bir sunum nasıl hazırlanır?

PowerPoint, eğitim veya iş alanlarında sıklıkla kullanılan bir sunum hazırlama programıdır. Sunum, bir konuyu anlatmak için hazırlanan sayfalardan oluşur. Etkili bir sunum hazırlamak için PowerPoint araçlarını ve sunum hazırlama kurallarını bilmek gereklidir. Bazı kurallara dikkat edilmezse sunum sıkıcı olur ve dinleyicilerin ilgisini çekmez. PowerPoint sunumu nasıl olmalıdır?

PowerPoint'te Etkili Bir Sunum Nasıl Hazırlanır?

Microsoft PowerPoint programı sunum hazırlamak için özel olarak piyasaya sunulmuştur. İş yerinde, akademide, ödevlerde, eğitim kurumlarında pek çok kişi sunum yapmak için PowerPoint kullanmaktadır. PowerPoint sunum hazırlama işlemi çok kolay olsa da etkili bir sunum ortaya çıkarmak için şunlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Öncelikle yazıların anlaşılabilmesi için birbirine zıt arka fon ve yazı rengi seçilmelidir. Bunun için genellikle beyaz zemin ve koyu renkli yazı önerilmektedir.

İlk slaytta sunum yapan kişinin bilgileri ve sunumun konusu belirtilmelidir.

Sunumun her slaytında aynı yazı tipi kullanılmalıdır. Okunması zor italik ve el yazısı tipinde yazılar kullanılmamalıdır. Harflerin hepsi büyük veya cümlelerin hepsi italik olmamalıdır.

Sunumda sıralama önemli değilse numaralı liste kullanılmamalıdır.

Slaytların geçişlerinde ve slayt içerisinde çok fazla efekt olmamalıdır. Efektler yalnızca duygusal bir izlenim veya bir odak noktası oluşturmak için kullanılmalıdır.

Slaytlarda anlatılacak her şey yer almamalıdır. Slaytlar yalnızca sunum yapan kişiye bir yol gösterici olmalıdır.

Slaytta çok fazla yazı kullanılmamalıdır, aralara resim eklenmelidir. Bunun ölçüsü 6 slaytta bir resim kullanmaktır.

Sunuma gerekirse tablo veya video eklenmelidir.

Sunumda kullanılan materyaller anlaşılabilir olmalı ve çözünürlüğü yüksek olmalıdır.

Sunum her bilgisayarda çalışmalıdır.

Son slaytta sunum yapan kişinin dinleyicilere teşekkürlerini sunduğu bir yazı bulunmalıdır.

PowerPoint Kuralları Nelerdir?

Etkili bir sunum yapmak için hazırlanan sunumun önemi büyüktür. Etkili bir PowerPoint sunumu hazırlamak için dikkat edilmesi gereken bazı PowerPoint sunum hazırlama kuralları belirlenmiştir.

7 X 7 kuralı: Her slaytta maksimum 7 satır yazı ve her satıda maksimum 7 kelime bulunmalıdır.

Tek konsept kuralı: Her slaytta yalnızca tek bir konu ele alınmalıdır. Eğer bir konunun çeşitli boyutları varsa bunlar tek slaytta listelenmeli ve her slaytta bir boyutu açıklanmalıdır. Konunun farklı slaytlara bölünmesi hem konuyu fazlaca dağıtmakta ve dinleyicilerin konuya odaklanmasını zorlaştırmaktadır.

7 X 7 X 7 kuralı: Bu kural aslında ilk maddedeki kurala bir meydan okumaktadır. Slaytlarda 7 satır, satırlarda 7 kelime ve toplamda 7 slayt kullanmayı ifade etmektedir. 7 X 7 X 7 kuralını uygulamak hiç kolay değildir. Ancak bu kuralın amacı çok fazla slayt kullanılmaması gerektiğini vurgulamaktır. Yani 7 slayt değil de 10 slayt yapılabilir, ancak sunumu çok fazla uzatmamaya dikkat edilmelidir.

10-20-30 kuralı: Bu kural slayt sayısını, süreyi ve yazı fontunu belirtir. Her bir sunum maksimum 10 slayttan oluşmalı, 20 dakikalık sürede sunulabilmeli ve yazı boyutu 30 puntodan büyük olmalıdır.

PowerPoint Sunumu Nasıl Olmalıdır?

PowerPoint’te profesyonel sunum hazırlamak için dikkat edilmesi gereken nokta, sunumun hedef kitlesidir. Hedef kitlenin yaşı, mesleği, alanı, sunumun yapılma amacı gibi durumlar sunumun tarzını belirler. Ancak her sunumda aranan ortak özellik sadeliktir. Sunumun konuya dikkat çekmesi için slaytlar sade hazırlanmalıdır. Yazı fontu okunaklı olmalı, yazı boyutu küçük olmamalıdır.

PowerPoint sunumlarında konunun tamamı yazmaz. Slaytlardaki bilgiler yalnızca anahtar cümlelerden oluşur. Bu cümleler, sunum yapan kişiye konunun özünü hatırlatır. PowerPoint sunumunda bütün söylenecekleri slayta yazmak sunumun ilgi çekiciliğini azaltır. Sunum yapan kişinin dikkat etmesi gereken nokta; yazıları tamamen okumamak, yalnızca konuyu çerçevelemek için kullanmaktır.

İyi bir PowerPoint sunumu konunun özünü içermeli ve çok fazla slayttan oluşmamalıdır. Bir sunum 15-20 dakikayı geçmemelidir. 5-6 slaytta bir resim veya grafik bulunmalıdır. Sunumun dili dinleyiciye göre basitleştirilmelidir. Eğer sunum için yeterli vakit varsa slaytlara sorular eklenmeli ve dinleyiciye sorular yöneltilmelidir.

PowerPoint'te Sunum Oluşturmak İçin Temel Görevler Nelerdir?

PowerPoint sunumu oluşturmak için görev araçlar kullanılmaktadır. Bu görev araçları sunumun temelini hazırlamak için bulunur.

Tasarım seçme: Tasarım seçme, sunumun arka plan renklerini ve desenlerini belirlemek için kullanılmaktadır. Üst menüde 4. sırada yer alır.

Slayt ekleme: Yeni sayfa ekler. Üst menüde yer alan ekle menüsüne tıklandığında en başta yer alan araçtır.

Metin ekleme: Metin kutusu ekler. Ekle menüsü seçildiğinde sağ tarafta bulunur.

Metin biçimlendirme: Metnin rengi, boyutu gibi özelliklerini ayarlar. Metin seçilerek giriş menüsünden düzenleme yapılabilir.

Yazı tipi değiştirme: Giriş kısmında yer alan yazı fontu ayarıdır.

Yazı boyutunu değiştirme: Giriş kısmında yer alan yazı puntosu ayarıdır.

Resim ekleme: Ekle menüsünden resim eklenmektedir.

Konuşmacı notları ekleme: Slaytlar için not ekler. Sayfanın altında yer alan araçta sağ tarafın en başında yer almaktadır.

Geçiş ekleme: Geçişler menüsünden eklenmektedir.

Sunumu kaydetme: Dosya menüsüne tıklanarak kaydetme veya farklı kaydetme seçeneği kullanılmaktadır.



