HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Powerpoint video ekleme: PowerPoint sunumuna nereden video eklenir?

Powerpoint video ekleme: PowerPoint sunumuna nereden video eklenir?

20.05.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft PowerPoint, farklı video kaynaklarından video eklemeye olanak sağlayan bir programdır. PowerPoint'e cihazdan ve internet üzerinden video eklenebilir. Sunum hazırlarken video eklemek isteyen kullanıcılar için nereden ve nasıl video ekleyebileceklerini bilmek önemlidir. PowerPoint video ekleme nasıl yapılır? Sunum sırasında PowerPoint slaytında video nasıl açılır?

Powerpoint video ekleme: PowerPoint sunumuna nereden video eklenir?

İçindekiler

  • PowerPoint Video Ekleme Nasıl Yapılır?
  • PowerPoint Sunumuna Nereden Video Eklenir?
  • PowerPoint Slaytında Video Nasıl Açılır?
  • PowerPoint Hangi Video Formatını Destekliyor?

Microsoft PowerPoint sunum hazırlamak için kullanılan bir programdır. PowerPoint porgramında iyi bir sunum hazırlamak için farklı araçların kullanılması gerekir. Özellikle eğitim içerikli sunumlarda PowerPoint sunumuna video ekleme çok sık kullanılır. Sunuma video eklendiğinde sunum sırasında sorunsuz çalışması için video kaynağına ve formatına dikkat etmek gerekir. Microsoft Ofiice programı olan PowerPoint hangi video formatını destekliyor?

PowerPoint özellikleri nelerdir? PowerPoint ne işe yarar, kimler kullanır?PowerPoint özellikleri nelerdir? PowerPoint ne işe yarar, kimler kullanır?

PowerPoint Video Ekleme Nasıl Yapılır?

PowerPoint programında kaliteli bir sunum hazırlamanın yolu sunumu görsel içeriklerle desteklemekten geçer. Genellikle her 5-6 slaytta bir görsel eklenmesi önerilir. PowerPoint sunumuna resim yerine video eklemek isteyen kişiler için bu işlemin hangi araçlardan ve nasıl yapılacağını bilmek önemlidir. PowerPoint’te sunuma video yerleştirmek için bilgisayardan veya web tarayıcısından video yüklemek mümkündür.

PowerPoint sunumuna bilgisayardan video eklemek için izlenmesi gereken adımlar:

  • PowerPoint sunumunu açın ve video eklemek istediğiniz slayta gelin.
  • Üst menüden ekle sekmesini açın.
  • Üst menünü sağ tarafında olan video işaretine tıklayın.
  • Bilgisayardaki videolardan ekleyebilmek için bu cihaz seçeneğine tıklayın.
  • Açılan panelde videonun olduğu konumu bulun ve videoyu seçin.

Videonun slaytın neresinde ve hangi büyüklükte olacağını ekran üstünden ayarlayarak sunumunuzu düzenleyebilirsiniz.

PowerPoint slayt birleştirme: PowerPoint farklı slaytları birleştirme adımları nelerdir?PowerPoint slayt birleştirme: PowerPoint farklı slaytları birleştirme adımları nelerdir?

PowerPoint Sunumuna Nereden Video Eklenir?

PowerPoint sunumuna video eklemek için 3 farklı kaynak kullanılabilir. Bunlardan ilki cihazda bulunan videoların kullanıldığı cihaz hafızasıdır. PowerPoint sunumuna video eklemenin diğer yollarından biri PowerPoint sürümüne bağlı olarak programın içerdiği hazır videolardır. Ancak en sık kullanılan yöntem web tarayıcısından video yüklemektir. Web tarayıcısından video eklendiğinde seçilen kaynak yaygın olarak Youtube platformudur.

PowerPoint sunumuna Youtube'dan video ekleme işlemleri sırasıyla şunlardır:

  • Web tarayıcısından Youtube’u açın ve istediğiniz videoyu bulun.
  • Web tarayıcısının adres çubuğunda yer alan URL’yi kopyalayın.
  • PowerPoint sunumunuzu açarak video eklemek istediğiniz slayta gelin.
  • Üst menüdeki ekle sekmesini açın.
  • Menünün sağ tarafında yer alan video simgesine tıklayın.
  • Video kaynağı seçeneklerinden çevrimiçi video seçeneğine tıklayın.

Video ekranda video kaynağını da gösterecek şekilde bulunur. Web kaynağından eklenen videolar da ekran üzerinde konumlandırılabilir ve düzenlenebilir.

PowerPoint GIF ekleme: PowerPoint slayt gösterisinde animasyonlu GIF ekleme yöntemiPowerPoint GIF ekleme: PowerPoint slayt gösterisinde animasyonlu GIF ekleme yöntemi

PowerPoint Slaytında Video Nasıl Açılır?

PowerPoint’te sunuma video yerleştirme işlemlerinde bir sorun olmadıysa videolar sunum esnasında sorunsuz biçimde oynayacaktır. Bilgisayar üzerinden eklenen videolarda sunum sırasında videonun açılması için oynat tuşuna basmak gerekebilir.

Youtube üzerinden eklenen videolar oynatma sırasına göre açılmaktadır. Bir sonraki slayda geçmek için tıklandığında video oynayacaktır. Slaytlarda video oynatmak için bir süre veya komut eklendiyse sunum sırasında o komutun verilmesi veya sürenin geçmesi gerekmektedir.

PowerPoint resim saydamlaştırma: PowerPoint slaytta resmi saydamlaştırma nasıl yapılır?PowerPoint resim saydamlaştırma: PowerPoint slaytta resmi saydamlaştırma nasıl yapılır?

PowerPoint Hangi Video Formatını Destekliyor?

Video dosyalarının formatları uzantılarında bellli olmaktadır. PowerPoint güncel olarak şu uzantılı video formatlarını desteklemektedir:

  • .avi
  • .mp4
  • .m4v
  • .mov
  • .mpg
  • .mpeg

PowerPoint programının desteklemediği uzantılardaki video formatları sunuma yüklenirken sorun çıkarmakta veya sunumda açılmamaktadır.

PowerPoint köprü ekleme: Adım adım PowerPoint slaytına köprü ekleme yöntemiPowerPoint köprü ekleme: Adım adım PowerPoint slaytına köprü ekleme yöntemi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O şirketi satın almak için masadaO şirketi satın almak için masada
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?
Türkiye'de 'maymun çiçeği' var mı? Bakanlık açıkladıTürkiye'de 'maymun çiçeği' var mı? Bakanlık açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.