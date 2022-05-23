Powerpoint video ekleme: PowerPoint sunumuna nereden video eklenir?

Microsoft PowerPoint sunum hazırlamak için kullanılan bir programdır. PowerPoint porgramında iyi bir sunum hazırlamak için farklı araçların kullanılması gerekir. Özellikle eğitim içerikli sunumlarda PowerPoint sunumuna video ekleme çok sık kullanılır. Sunuma video eklendiğinde sunum sırasında sorunsuz çalışması için video kaynağına ve formatına dikkat etmek gerekir. Microsoft Ofiice programı olan PowerPoint hangi video formatını destekliyor?

PowerPoint Video Ekleme Nasıl Yapılır?

PowerPoint programında kaliteli bir sunum hazırlamanın yolu sunumu görsel içeriklerle desteklemekten geçer. Genellikle her 5-6 slaytta bir görsel eklenmesi önerilir. PowerPoint sunumuna resim yerine video eklemek isteyen kişiler için bu işlemin hangi araçlardan ve nasıl yapılacağını bilmek önemlidir. PowerPoint’te sunuma video yerleştirmek için bilgisayardan veya web tarayıcısından video yüklemek mümkündür.

PowerPoint sunumuna bilgisayardan video eklemek için izlenmesi gereken adımlar:

PowerPoint sunumunu açın ve video eklemek istediğiniz slayta gelin.

Üst menüden ekle sekmesini açın.

Üst menünü sağ tarafında olan video işaretine tıklayın.

Bilgisayardaki videolardan ekleyebilmek için bu cihaz seçeneğine tıklayın.

Açılan panelde videonun olduğu konumu bulun ve videoyu seçin.

Videonun slaytın neresinde ve hangi büyüklükte olacağını ekran üstünden ayarlayarak sunumunuzu düzenleyebilirsiniz.

PowerPoint Sunumuna Nereden Video Eklenir?

PowerPoint sunumuna video eklemek için 3 farklı kaynak kullanılabilir. Bunlardan ilki cihazda bulunan videoların kullanıldığı cihaz hafızasıdır. PowerPoint sunumuna video eklemenin diğer yollarından biri PowerPoint sürümüne bağlı olarak programın içerdiği hazır videolardır. Ancak en sık kullanılan yöntem web tarayıcısından video yüklemektir. Web tarayıcısından video eklendiğinde seçilen kaynak yaygın olarak Youtube platformudur.

PowerPoint sunumuna Youtube'dan video ekleme işlemleri sırasıyla şunlardır:

Web tarayıcısından Youtube’u açın ve istediğiniz videoyu bulun.

Web tarayıcısının adres çubuğunda yer alan URL’yi kopyalayın.

PowerPoint sunumunuzu açarak video eklemek istediğiniz slayta gelin.

Üst menüdeki ekle sekmesini açın.

Menünün sağ tarafında yer alan video simgesine tıklayın.

Video kaynağı seçeneklerinden çevrimiçi video seçeneğine tıklayın.

Video ekranda video kaynağını da gösterecek şekilde bulunur. Web kaynağından eklenen videolar da ekran üzerinde konumlandırılabilir ve düzenlenebilir.

PowerPoint Slaytında Video Nasıl Açılır?

PowerPoint’te sunuma video yerleştirme işlemlerinde bir sorun olmadıysa videolar sunum esnasında sorunsuz biçimde oynayacaktır. Bilgisayar üzerinden eklenen videolarda sunum sırasında videonun açılması için oynat tuşuna basmak gerekebilir.

Youtube üzerinden eklenen videolar oynatma sırasına göre açılmaktadır. Bir sonraki slayda geçmek için tıklandığında video oynayacaktır. Slaytlarda video oynatmak için bir süre veya komut eklendiyse sunum sırasında o komutun verilmesi veya sürenin geçmesi gerekmektedir.

PowerPoint Hangi Video Formatını Destekliyor?

Video dosyalarının formatları uzantılarında bellli olmaktadır. PowerPoint güncel olarak şu uzantılı video formatlarını desteklemektedir:

.avi

.mp4

.m4v

.mov

.mpg

.mpeg

PowerPoint programının desteklemediği uzantılardaki video formatları sunuma yüklenirken sorun çıkarmakta veya sunumda açılmamaktadır.



