Powertürk Müzik Ödülleri’ne Mabel Matiz damga vurdu

2019 Powertürk Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye 4 dalda ödül sahibi olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz damga vurdu.

Power Türk’te yayınlanan özel bir programla 9 kategoride ödül verilirken, iki efsanevi isme de Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi. Programda ünlü şarkıcı Mabel Matiz 4 dalda aldığı ödül ile dikkat çekti. 2018 Haziran’da çıkarttığı Maya ile En Güçlü Albüm, Maya Albümü’ndeki ’Öyle Kolaysa’ isimli parçası ile En Güçlü Şarkı, Maya Albümü’ndeki ’Sarmaşık’ şarkısına çektiği klip ile En Güçlü Klip ve En Güçlü Erkek Şarkıcı dallarında ödül alan Mabel Matiz sevenlerine sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Matiz, "Powertürk Müzik Ödülleri 2019’da aday gösterildiğim 4 dalda da ödüle layık görüldüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok ama çok mutluyum. Şükran doluyum. Sadece kalbimden geçen müziği yaparak sizlerin kalbine böylesi dokunabilmek gerçekten çok kıymetli. Dinleyen, destek veren, hayatını açan herkese sonsuz teşekkür ederim. Powertürk ailesine ayrıca çok teşekkürler!" dedi.



