HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Poyraz Karayel'in kameramanını öldürüp yakmaya çalışmıştı! Bu sözlerle özür diledi

Poyraz Karayel'in kameramanını öldürüp yakmaya çalışmıştı! Bu sözlerle özür diledi

09.12.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poyraz Karayel ve Hayat Yolunda gibi dizilerde kameramanlık yapan Serkan Topal'ı (25), Bursa'da bıçaklayarak öldürüp cesedini yakmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 2’si tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Muhammed Derviş (25), maktulün ailesinden "Yaşananlardan dolayı pişmanım. Böyle bir şey yapmak istemedim. Bir anda oldu" sözleriyle özür dilemesi dikkat çekti.

Poyraz Karayel'in kameramanını öldürüp yakmaya çalışmıştı! Bu sözlerle özür diledi

Olay, geçen yıl kasım ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri ormanda cesetle karşılaştı. İncelemenin ardından bıçaklanarak öldürülen kişinin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Poyraz Karayel'in kameramanını öldüren katillerden kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldıkPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren katillerden kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık

'POYRAZ KARAYEL' VE 'HAYAT YOLUNDA' DİZİLERİNDE KAMERAMANDI

Yakılmaya çalışıldığı tespit edilen cesedin, "Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcısı olarak çalışan Serkan Topal'a ait olduğu belirlendi.
Cesedin bulunduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri kazma, kürek ve su şişeleri buldu.

Tanık olarak ifadelerini aldıkları mahallelerden, akşam saatlerinde bir kişinin siyah renkli bir otomobille şüpheli şekilde çevrede dolaştığını belirleyen ekipler, araç üzerine yoğunlaştı. Olay yerindeki içme suyunun, 5 kilometre uzaklıktaki bir marketten, siyah renkli bir otomobille gelen 3 kişi tarafından alındığını tespit etti. Ekipler, aracın plakasından marketten su alan kişilerin Muhammed Derviş, kuzeni Zeynal Nevruz (18) ve kız arkadaşı Hülya S. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Derviş ile Zeynal Nevruz tutuklandı, Hülya S. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

"BİRLİKTE ALKOL ALIRKEN KÜFÜR EDİP SALDIRDI"

Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Muhammed Derviş, daha önce verdiği ifadesinde, arkadaşı olan Serkan Topal'ın kendisine olan 30 bin lira borcunu ödemediğini öne sürerek şöyle konuştu:

"Olay akşamı Zeynal'in evinde Serkan'ı da çağırarak alkol alıyorduk. Serkan kız meselesini açtı. Ben de rahatsız olduğumu söyledim. Bana küfredip saldırmaya başladı. Kendimi korumak için masanın üzerindeki meyve bıçağını aldım. Rastgele sallamaya başladım. Araya giren Zeynal, kolundan yaralandı. O yarasına bakmaya gidince, Serkan yine arkamdan saldırdı. Kendimi korumak için yine elimdeki bıçağı salladım. Sonra olanları hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Serkan yerde yatıyordu. Masanın üzerinde bulunan telefonunu ve cebinden banka kartını aldım. Zeynal'a telefonu satması için verdim. Banka kartından bir sefer ben, bir sefer de Zeynal para çekti. Çok üzgünüm ve pişmanım. Kaza ile Serkan öldü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"KOLUMDAN YARALANINCA, KENDİMİ BANYOYA KİLİTLEDİM"

Tutuklu sanık Zeynal Nevruz daha önce verdiği ifadesinde, "Muhammed, Serkan'dan alacağı olan 30 bin lirayı ödemesi için benden yardım istemişti. Olay akşamı, benim evde üçümüz alkol alıyorduk. Sohbet ediyorduk. Mutfakta nargile yaparken içeriden küfürlü, bağrışmalar duydum. Yanlarına gittiğimde Muhammed ile Serkan birbirlerine fiziksel olarak saldırıyorlardı. Araya girip ayırmak istedim. Muhammed’in salladığı bıçak koluma isabet etti. Kolumdan yaralanınca, kendimi banyoya kilitledim. Olanları görmedim. Kapıyı açtığımda Serkan'ı yerde yatarken gördüm. Serkan'ın telefonunu satmak için Muhammed bana verdi ancak satmadan geri getirdim. Kartıyla bankamatikten para çektim. Paranın hepsini Muhammed'e verdim. Cesetten kurtulmak için yapmış olduğumuz işlemleri, daha önce ayrıntılı olarak anlatmıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KAMERAMANIN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Serkan Topal cinayetiyle ilgili yargılamaya devam edildi. Yapılan duruşmada, tarafların avukatları ile öldürülen Serkan Topal'ın yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Hülya S.'nin gelmediği duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Derviş ile Zeynal Nevruz, H Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada söz alan Muhammed Derviş, öldürdüğü Serkan Topal'ın ailesinden özür dileyip, "Yaşananlardan dolayı pişmanım. Böyle bir şey yapmak istemedim. Bir anda oldu" dedi. Zeynal Nevruz ise cezaevinde mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

7b6648e5e43838cdd04035931a672b07

af47d4713c778015abaddcdccb7901ac

c5bfe08daf927943d468f64c89345850

d3e6983c4e5345bee670ee41f422d6bc

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktıHurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktı
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
Akılalmaz olay! Mahallede gezip tek tek perdeleri yaktıAkılalmaz olay! Mahallede gezip tek tek perdeleri yaktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu! Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu! Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.