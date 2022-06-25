Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti: "Aranızdaki hangi sapık..."

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Poyraz Karayel, Kadın, Benim Adım Melek gibi birçok yapımda canlandırdığı karakterlerle izleyen gönlünde taht kuran Ece Özdikici, şu sıralar tatil yapıyor.

Ece Özdikici, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

POYRAZ KARAYEL'İN SONGÜL UMMAN'I ECE ÖZDİKİCİ'NİN BİKİNİLİ PAYLAŞIMI KALDIRILDI

Bikinili fotoğrafının şikayet üzerine kaldırıldığını fark eden ünlü oyuncu, bu duruma sinirlenerek Instagram hesabının story kısmında konuya dair paylaşım yaptı.

ECE ÖZDİKİCİ, BİKİNİLİ POZUNU ŞİKAYET EDEN TAKİPÇİSİNE SERT ÇIKTI

Ece Özdikici, gelen şikayet üzerine paylaşımının kaldırılmasına sert çıktı.

"FOTOĞRAFTA NE GÖRDÜNÜZ ACABA?"

Ece Özdikici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aramızdaki hangi sapık biraz sonra paylaşacağım fotoğrafı şikayet etti acaba?

Benden korkmayın arkadaşlar, ruhtan korkun.

Yasaklamalardan bezdiğimiz dönemde biz birbirimize sansür yapmayacağız, değil mi? 50 bin kez şikayet edin, yine koyayım. Ne gördünüz acaba? Benden yine kocaman sevgiler"



