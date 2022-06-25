Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti: "Aranızdaki hangi sapık..."

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Poyraz Karayel, Kadın, Benim Adım Melek gibi birçok yapımda canlandırdığı karakterlerle izleyen gönlünde taht kuran Ece Özdikici, şu sıralar tatil yapıyor.
Ece Özdikici, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bikinili fotoğrafının şikayet üzerine kaldırıldığını fark eden ünlü oyuncu, bu duruma sinirlenerek Instagram hesabının story kısmında konuya dair paylaşım yaptı.
Ece Özdikici, gelen şikayet üzerine paylaşımının kaldırılmasına sert çıktı.
Ece Özdikici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Aramızdaki hangi sapık biraz sonra paylaşacağım fotoğrafı şikayet etti acaba?
Benden korkmayın arkadaşlar, ruhtan korkun.
Yasaklamalardan bezdiğimiz dönemde biz birbirimize sansür yapmayacağız, değil mi? 50 bin kez şikayet edin, yine koyayım. Ne gördünüz acaba? Benden yine kocaman sevgiler"
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